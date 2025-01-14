Что обязательно должно быть на этикетке замороженных продуктов

Согласно статье 6 Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", на маркировке замороженных продуктов должна быть указана вся необходимая информация для потребителя. Статья 17 этого же Закона предусматривает, если продукт покрыт ледяной глазурью, на этикетке обязательно должен быть указан общий объем продукта (с учетом глазури) и процентное содержание этой глазури.

Кроме того, согласно Гигиеническим требованиям к быстрозамороженным пищевым продуктам, маркировка таких товаров должна содержать:

в названии пищевого продукта должно быть обозначение "быстрозамороженный",

период хранения для конечного потребителя или заведений общественного питания,

температуру хранения или тип оборудования для этого,

идентификационный номер партии,

предупреждение "Не замораживать повторно после размораживания".

Потребителям рекомендуют быть внимательными при покупке замороженных пищевых продуктов, тщательно проверять информацию на этикетках и покупать их только в специально отведенных для этого местах, чтобы гарантировать безопасность своего здоровья и здоровья близких.