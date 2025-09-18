Що носити восени 2025: Андре Тан назвав наймодніші моделі светрів

Светр з високим горлом

Светри з високим горлом повертаються в моду як універсальна база для будь-якого образу. Вони не тільки захищають від холоду, а й надають шарму і витонченості.

Особливо актуальними цієї осені будуть моделі в перлинних або нейтральних відтінках: молочний, бежевий, сірий.

Обирайте кашемір або м'який трикотаж, які приємні для тіла й ідеально підходять для прогулянок у місті або затишних вечорів.

Такий светр чудово поєднується як з класичними джинсами, так і з об'ємними спідницями, створюючи сучасний, але жіночний лук.

Андре Тан про светри на осінь 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Об'ємний базовий светр

Класика повертається: об'ємні светри в нейтральних тонах (сірий, хакі, графіт, білий) стали абсолютним хітом цього сезону. Вони мають стильний вигляд, навіть якщо образ дуже простий.

Такий светр надає текстури та дорогого вигляду навіть найпростішим речам.

Комбінуйте об'ємний светр з джогерами, прямими штанами або навіть з легкими шовковими спідницями - такий мікс має сучасний і модний вигляд. Крім того, це речі, які підійдуть і для офісу, і для вечірньої прогулянки.

Андре Тан показав, що носити восени 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Светр з великою в'язкою

Один з головних трендів цієї осені - светри з великою (грубою) в'язкою. Вони створюють ефект "обіймів" і надають образу тепла навіть візуально. Такі светри - це повернення до домашнього затишку, але в модному прочитанні.

Велика в'язка додає об'єму, тому такі моделі добре поєднуються з вузькими джинсами, легінсами або мідіспідницями. Для балансу образу вибирайте нейтральне взуття і мінімалістичні аксесуари.

Андре Тан розповів про тренди на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Светр з оригінальними деталями

Якщо вам хочеться виділитися, зверніть увагу на варіанти з цікавими деталями. Цієї осені в тренді моделі з візуальними акцентами: асиметричними вирізами, вирізами на плечах, об'ємними рукавами, декоративними ґудзиками або вставками з інших тканин.

Андре Тан показав трендові светри на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Светри незвичного крою або з деталями - це справжні хіти сезону. Вони ідеально підходять для створення модного образу з родзинкою. Одягайте такий одяг, і увага оточення гарантована.