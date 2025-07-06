Що носити у спеку: 6 стильних ідей для літа 2025

Лляна сукня в довжині міді

Льон - один з найкращих матеріалів для літа: він "дихає", не прилипає до тіла і має натуральний вигляд. Довжина міді надає елегантності, але при цьому залишається зручною. Обирайте моделі у відтінках білого, бежевого або світло-блакитного - вони не тільки трендові, а й візуально освіжають.

Сукня з льону на літо (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Капрі

Повернення 2000-х у моду зробило капрі знову актуальними. Вони відмінно поєднуються з відкритими босоніжками й балетками, футболками та сорочками. Для міського літа - це зручна і стильна альтернатива шортам.

Капрі на літо (фото: instagram.com/makenna_alyse)

Капелюхи з рафії

Цей аксесуар - не тільки модна деталь, а й реальний порятунок від сонця. Рафія має натуральний вигляд і легко вписується в літній гардероб, надаючи образу трохи курортного настрою навіть у місті.

Капелюхи з рафії (фото: instagram.com/deborabrosa)

Білі штани

Білі штани як полотно для будь-якого образу. Легка тканина (бавовна, льон або віскоза) робить їх ідеальними для спеки. Комбінуйте з лляними сорочками, кроп-топами або базовими майками - і завжди матимете свіжий вигляд.

Білі штани (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

В'єтнамки на підборах

Мінімалістичні в'єтнамки на невисоких підборах надають образу жіночності, але при цьому залишаються легкими та комфортними. Носи їх із сукнями, джинсами або навіть шортами, що має актуальний і небанальний вигляд.

В'єтнамки на підборах - тренд літа 2025 (фото: instagram.com/nnennaechem)

Шорти з мереживом

Романтичний і водночас зручний елемент літнього гардероба. Мереживо надає легкості та ніжності, а в поєднанні з лаконічним верхом створює збалансований образ. Підійде як для прогулянок, так і для неформальних зустрічей.

Шорти з мереживом на літо (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Як одягатися у спеку - практичні поради

Вибирайте натуральні тканини

Льон, бавовна, віскоза, шовк - "дихають", не затримують вологу і не перегрівають тіло. Уникайте синтетики - вона парить, прилипає до тіла і викликає дискомфорт.

Вільний крій

Широкі сукні, оверсайз-сорочки, вільні шорти або штани-палаццо - те, що потрібно. Одяг не повинен щільно прилягати до тіла: що більше повітря між тканиною і шкірою, то прохолодніше.

Світлі відтінки замість темних

Білий, бежевий, світло-блакитний, пісочний, кремовий - не тільки відбивають сонячне світло, а й мають свіжий вигляд і влітку. Темні кольори поглинають тепло.

Мінімум шарів - максимум ефекту

Замість багатошаровості - ставка на один, але правильний акцент: наприклад, лляна сорочка oversize і топ, або сукня-комбінація з відкритими плечима.

Не забувайте про головний убір

Капелюхи з рафії, панами, хустки чи бейсболки - захистять від перегріву та доповнять образ. Це ще й найкращий спосіб прикрити волосся.

Взуття: легке та дихаюче

В'єтнамки, сандалі, еспадрильї, сабо - все, що не закриває стопу повністю. Уникайте щільних кросівок або черевиків - у них ноги швидко пітніють.

Аксесуари - по мінімуму

Краще обійтися без важких металевих прикрас - вони нагріваються на сонці й можуть викликати подразнення. Обирайте легкі сережки, бамбукові або дерев'яні браслети.