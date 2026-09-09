Що насправді змушує українців повертатися з-за кордону: відповідь Інституту демографії

Чи планують українці повертатись додому зараз

Оцінюючи настрої українців, які перебувають зараз за кордоном (зокрема й тих, хто виїхав давно), фахівець зауважив, що в цілому "більшість біженців планує залишатися в країнах-реципієнтах".

"Тобто тих країнах, які їх прийняли і де вони живуть", - уточнив Позняк.

Водночас він наголосив, що в цьому питанні потрібно також звертати увагу на те, що "люди дають відповідь, виходячи саме з поточної ситуації".

"Коли ситуація зміниться, рішення щодо повернення чи неповернення може бути вже іншим", - пояснив експерт.

При цьому він визнав, що "найменш імовірно повернуться наші жінки - молоді жінки, які знайшли за кордоном собі пару".

"Майже немає шансів, що хтось із них повернеться", - констатував науковець.

Водночас він розповів, що є й ті, хто знайшов собі пару за кордоном і разом з цією парою переїхав жити в Україну.

"Але це насправді - одиничні випадки. І на загальній кількості такі ситуації не відображаються. Це - навіть не відсоток, а набагато менше відсотка", - повідомив Позняк.

Що може впливає на рішення українців повертатись

За словами співробітника Інституту демографії, в цілому на рішення українців повертатися додому з інших країн можуть впливати різні фактори:

і певні стандарти життя;

і рівень зарплат;

і фактор наявності житла в Україні.

"Але треба мати на увазі, що більшість наших громадян, які вимушено виїхали за кордон, працюють на роботах, які не відповідають їх кваліфікації", - констатував фахівець.

Він уточнив, що насправді "досить небагато тих, хто дійсно вийшов на роботу за професією, на кого вчився і ким працював в Україні".

"І навіть якщо людина за кордоном заробляє більше, ніж виходило заробляти в Україні, то на це ще накладається фактор цін, які в ЄС вищі", - зауважив науковець.

Крім того, свою роль, за його словами, може відігравати й "різниця у соціальному статусі" - який людина мала вдома, і має за кордоном.

"Якщо аналітик поїхав і працює продавцем в магазині, це накладає психологічний відбиток, впливає морально. І людина може повернутися додому навіть попри те, що десь за кордоном заробляє більше", - повідомив Позняк.

Більшість біженців за кордоном працюють на роботах, які не відповідають їхній кваліфікації (інфографіка: РБК-Україна)

Чи впливає на бажання повернутись "відчуття дому"

Експерт визнав, що на бажання українців повернутись може впливати також і просто "відчуття дому", прагнення жити в своїй країні.

"Звісно, є і таке. В цілому на рішення впливає цілий комплекс чинників. Тут не можна говорити про те, що під дією якогось одного чинника людина приймає рішення про повернення або не повернення", - пояснив Позняк.

Тобто "враховуються різні обставини і різні чинники".

Велику роль в цьому питання відіграє також і "туга за домом".

Насамкінець науковець зауважив, що "зараз закликати людей повертатися в Україну нераціонально", адже вони "знаходяться за кордоном у відносній безпеці".

"Ми маємо зберігати наших людей. Але треба зв'язки з ними підтримувати, контактувати всіляко, щоб у них зберігалося зацікавлення. Щоб вони потім, після завершення війни, перейшли до конкретних дій щодо повернення", - підсумував Позняк.