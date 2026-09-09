Что на самом деле заставляет украинцев возвращаться из-за границы: ответ Института демографии

Планируют ли украинцы возвращаться домой сейчас

Оценивая настроения украинцев, находящихся сейчас за границей (в том числе и тех, кто уехал давно), специалист отметил, что в целом "большинство беженцев планирует оставаться в странах-реципиентах".

"То есть в тех странах, которые их приняли и где они живут", - уточнил Позняк.

В то же время он подчеркнул, что в этом вопросе нужно также обращать внимание на то, что "люди дают ответ, исходя именно из текущей ситуации".

"Когда ситуация изменится, решение насчет возвращения или невозвращения может быть уже другим", - объяснил эксперт.

При этом он признал, что "наименее вероятно вернутся наши женщины - молодые женщины, которые нашли за границей себе пару".

"Почти нет шансов, что кто-нибудь из них вернется", - констатировал ученый.

В то же время он рассказал, что есть и те, кто нашел себе пару за границей и вместе с этой парой переехал жить в Украину.

"Но это на самом деле - единичные случаи. И на общем количестве такие ситуации не отражаются. Это - даже не процент, а гораздо меньше процента", - сообщил Позняк.

Что может влиять на решение украинцев возвращаться

По словам сотрудника Института демографии, в целом на решение украинцев возвращаться домой из других стран могут влиять разные факторы:

и определенные стандарты жизни;

и уровень зарплат;

и фактор наличия жилья в Украине.

"Но нужно иметь в виду, что большинство наших граждан, которые вынужденно выехали за границу, работают на работах, которые не соответствуют их квалификации", - констатировал специалист.

Он уточнил, что на самом деле "достаточно немного тех, кто действительно вышел на работу по профессии, на кого учился и кем работал в Украине".

"И даже если человек за границей зарабатывает больше, чем получалось зарабатывать в Украине, то на это еще накладывается фактор цен, которые в ЕС выше", - заметил ученый.

Кроме того, свою роль, по его словам, может играть и "разница в социальном статусе" - который человек имел дома, и имеет за границей.

"Если аналитик уехал и работает продавцом в магазине, это накладывает психологический отпечаток, влияет морально. И человек может вернуться домой даже несмотря на то, что где-то за границей зарабатывает больше", - сообщил Позняк.

Большинство беженцев за границей работают на работах, которые не соответствуют их квалификации (инфографика: РБК-Украина)

Влияет ли на желание вернуться "ощущение дома"

Эксперт признал, что на желание украинцев вернуться может влиять также и просто "ощущение дома", стремление жить в своей стране.

"Конечно, есть и такое. В целом на решение влияет целый комплекс факторов. Здесь нельзя говорить о том, что под действием какого-либо одного фактора человек принимает решение о возвращении или не возвращении", - объяснил Позняк.

То есть "учитываются разные обстоятельства и разные факторы".

Большую роль в этом вопросе играет также и "тоска по дому".

В заключение ученый отметил, что "сейчас призывать людей возвращаться в Украину нерационально", ведь они "находятся за границей в относительной безопасности".

"Мы должны сохранять наших людей. Но нужно связи с ними поддерживать, контактировать всячески, чтобы у них сохранялся интерес. Чтобы они потом, после завершения войны, перешли к конкретным действиям насчет возвращения", - подытожил Позняк.