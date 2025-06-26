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Про що мріє Путін насправді: Зеленський прямо попередив Європу

Четвер 26 червня 2025 21:45
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Про що мріє Путін насправді: Зеленський прямо попередив Європу Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін все ще планує посилити тиск на Україну та європейські країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Європейській Раді.

"Це мрія Путіна - побачити роздроблену Європу, де маргінальні голоси набувають впливу і виступають не за єдність, а за розкол. Тому Росія підтримує будь-кого, хто намагається послабити Європу зсередини, незалежно від того, наскільки він екстремальний. Більшість з вас чітко бачать цю загрозу і протистоять їй", - сказав Зеленський.

Він вважає, що завдяки цьому наразі Європа набагато сильніша, ніж 5 років тому.

"Світ явно нестабільний. Але ЄС залишається сильною глобальною силою, яка може захищати - і захищає - європейські цінності та інтереси. Він також відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, і в просуванні до миру. Без Європи це було б неможливо", - заявив президент.

Він нагадав, що Україна готова до справедливого миру та припинення вогню.

"Саме Росія блокує все. І саме тому тиск повинен посилюватися", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора Зеленський і генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Це сталося 25 червня.

За словами Зеленського, усі воєнні злочинці мають постати перед судом, зокрема, російський диктатор Володимир Путін.

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Володимир Зеленський
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