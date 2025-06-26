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О чем мечтает Путин на самом деле: Зеленский прямо предупредил Европу

Четверг 26 июня 2025 21:45
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О чем мечтает Путин на самом деле: Зеленский прямо предупредил Европу Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин все еще планирует усилить давление на Украину и европейские страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете.

"Это мечта Путина - увидеть раздробленную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Поэтому Россия поддерживает любого, кто пытается ослабить Европу изнутри, независимо от того, насколько он экстремален. Большинство из вас четко видят эту угрозу и противостоят ей", - сказал Зеленский.

Он считает, что благодаря этому сейчас Европа гораздо сильнее, чем 5 лет назад.

"Мир явно нестабилен. Но ЕС остается сильной глобальной силой, которая может защищать - и защищает - европейские ценности и интересы. Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно", - заявил президент.

Он напомнил, что Украина готова к справедливому миру и прекращению огня.

"Именно Россия блокирует все. И именно поэтому давление должно усиливаться", - подчеркнул он.

Напомним, вчера Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Это произошло 25 июня.

По словам Зеленского, все военные преступники должны предстать перед судом, в частности, российский диктатор Владимир Путин.

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