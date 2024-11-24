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На що можна витратити кешбек за купівлю українських товарів: повний перелік

Фото: кешбек можна витратити на товари та послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів та послуг, які можна оплатити коштами кешбеку 10% за програмою "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330.

ПЕРЕЛІК

товарів, послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек)

Код категорії діяльності суб’єкта господарювання Merchant Category Code)

Найменування діяльності

0742

Ветеринарні послуги

0780

Послуги з ландшафту та садівництва

1520

Генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво

1761

Покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу

2741

Послуги видавництва та поліграфії

2842

Послуги санітарного та спеціального прибирання

3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011

Готелі, мотелі, курорти, не віднесені до інших категорій

4111

Транспорт - приміський і місцевий пасажирський, включаючи пороми

4112

Залізничні пасажирські перевезення

4131

Автобусні лінії

4722, 5962

Туристичні послуги та виставки

4457

Лізинг та оренда човнів

4789

Транспортні послуги, не віднесені до інших категорій

4814

Телекомунікації, включаючи передплатні і регулярні телефонні послуги

4816

Комп’ютерні мережі - інформаційні послуги

4899

Кабель, супутникові, інші платні телевізійні, радіопослуги

4900

Комунальні послуги, електрична енергія, газ, опалення, вода

5462

Послуги пекарень

5541

Послуги станцій технічного обслуговування

5697

Послуги пошиву, ательє, пошиття, швачок і кравців

5812

Місця харчування, ресторани

5814

Ресторани швидкого харчування

5912

Аптеки. Аптечний супермаркет

5942, 5994

Книги та інша друкована продукція

5960

Послуги прямого страхування

5971

Арт-дилери та галереї

6211

Торгівля цінними паперами

6300

Послуги страхування

7033

Кемпінги та трейлерні парки

7211

Пральні послуги - сімейні та комерційні

7216

Послуги хімчисток

7221

Фотостудії

7251

Майстерні для чистки і ремонту взуття та капелюхів

7261

Похоронні служби та крематорії

7296

Прокат одягу, костюмів

7298

Заклади здоров’я та краси

7333

Комерційне мистецтво, графіка, фотографія

7338

Послуги копіювання, репродукції та поліграфії

7349

Послуги з прибирання та обслуговування, включаючи прибирання в приміщеннях (офісах, комерційних будівлях тощо)

7379

Комп’ютерні ремонтні послуги, не віднесені до інших категорій

7394

Послуги з оренди та лізингу обладнання, прокату меблів та інструменту

7399, 8999

Професійні послуги, не віднесені до інших категорій

7512

Послуги агентств з прокату автомобілів, не віднесені до інших категорій

7523

Автомобільні паркінги і гаражі

7542

Автомобільні мийки

7549

Послуги евакуатора

7622

Майстерні з ремонту електроніки

7629

Послуги з ремонту малої побутової техніки та електроприладів

7832

Кінотеатри

7911

Танцювальні зали, школи та студії

7922

Театральні каси

7933

Боулінг

7941

Спортивні майданчики, комерційний спорт, спортивні клуби

7991

Туристичні пам’ятки та експонати

7996

Парки розваг, карнавали, цирки

7998

Акваріуми, дельфінаріуми та морські акваріуми

8011

Лікарські послуги, не віднесені до інших категорій

8021

Стоматологи, ортодонтисти

8042

Оптики, офтальмологи

8043

Оптика, оптичні товари

8062

Лікарні

8071

Медичні та зуботехнічні лабораторії

8099

Медичні послуги, не віднесені до інших категорій

8111

Адвокати, юридичні послуги

8211

Початкова та середня школи

8220

Коледжі, університети, професійні школи

8241

Заклади освіти дистанційного навчання

8244

Бізнес-школи та школи секретарів

8249

Професійно-технічні училища

8299

Школи та освітні послуги, не віднесені до інших категорій

8351

Послуги з догляду за дітьми

8398

Організації благодійної та соціальної служби

8661

Релігійні організації

9399

Державні послуги, не віднесені до інших категорій

9402

Поштові послуги.
 

Програма кешбеку

Нагадаємо, програма кешбеку, діє з вересня 2022 року. Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми.

Кабмін затвердив перелік товарів, за купівлю яких можна отримати кешбек.

Українці вже отримали кошти за вересень та жовтень. Сума виплати за жовтень становила 119,2 млн гривень. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тисяч до 1,22 млн. Зросла середня виплата - з 57 до 97 гривень на людину

Згідно з постановою Кабміну, перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2024 року здійснюється у лютому 2025 року, у разі наявності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги".

У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам припиняється починаючи з 1 січня наступного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2024 року не здійснюється.

 

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