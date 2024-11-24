За купівлю яких товарів можна отримати кешбек 10%: повний перелік
Кабінет міністрів вніс зміни до реалізації експериментальних проектів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". Зокрема, встановлено перелік товарів, за купівлю яких можна отримати 10% кешбеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330.
ПЕРЕЛІК
категорій товарів українського виробництва
- М’ясні продукти та м’ясо
- Риба, ракоподібні та молюски (включаючи рибні продукти)
- Молочні продукти
- Яйця
- Харчові олії та жири
- Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби
- Фрукти та овочі, свіжі та перероблені
- Алкогольні напої Інші напої (безалкогольні)
- Гомогенізовані харчові та дієтичні продукти (включаючи дитяче харчування)
- Інші продовольчі товари
- Текстильні товари, фіранки, гардини, штори та тюль
- Одяг та взуття, шкіряні вироби та дорожні приналежності
- Косметичні товари та вироби для туалетних кімнат
- Годинники та ювелірні вироби
- Книги, газети та журнали і канцелярські товари
- Комп’ютери, периферійне устатковання, технічні засоби електронних комунікацій, програмне забезпечення
- Спортивний, туристичний інвентар та спорядження
- Меблі
- Шпалери, покриття для підлоги, килими та килимові вироби
- Побутові електротовари Освітлювальне приладдя
- Вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, неелектричні побутові прилади та устатковання
- Фарби, лаки та емалі
- Інші будівельні матеріали, санітарно-технічне, водопровідне та опалювальне устатковання
- Добрива та агрохімічна продукція
- Садово-городнє устатковання та інвентар, ручний інструмент
- Фармацевтичні товари
- Медичні та ортопедичні товари
- Матеріали мастильні
- Квіти, рослини та насіння
- Тварини - домашні улюбленці та корми для них
- Інші непродовольчі споживчі та неспоживчі товари
Програма кешбеку
Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми. Щоб дізнатись, на які товари є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в Дії. Основні торгові мережі також маркують товари з кешбеком на цінниках або полицях.
Кешбек доступний на 324 тис. товарів від 1586 українських виробників.
Громадяни 21-22 листопада отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн гривень.
Зросла середня виплата - з 57 до 97 гривень на людину. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тисяч до 1,22 млн.
З 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тисяч не активували свої картки в Дії. Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 гривні.
Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня. Виплата за грудень - в лютому 2025 року.