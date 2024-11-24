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За купівлю яких товарів можна отримати кешбек 10%: повний перелік

Україна, Неділя 24 листопада 2024 11:06
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За купівлю яких товарів можна отримати кешбек 10%: повний перелік Фото: за купівлю в магазинах можна отримати кешбек 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до реалізації експериментальних проектів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". Зокрема, встановлено перелік товарів, за купівлю яких можна отримати 10% кешбеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330.

ПЕРЕЛІК

категорій товарів українського виробництва

  • М’ясні продукти та м’ясо
  • Риба, ракоподібні та молюски (включаючи рибні продукти)
  • Молочні продукти
  • Яйця
  • Харчові олії та жири
  • Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби
  • Фрукти та овочі, свіжі та перероблені
  • Алкогольні напої Інші напої (безалкогольні)
  • Гомогенізовані харчові та дієтичні продукти (включаючи дитяче харчування)
  • Інші продовольчі товари
  • Текстильні товари, фіранки, гардини, штори та тюль
  • Одяг та взуття, шкіряні вироби та дорожні приналежності
  • Косметичні товари та вироби для туалетних кімнат
  • Годинники та ювелірні вироби
  • Книги, газети та журнали і канцелярські товари
  • Комп’ютери, периферійне устатковання, технічні засоби електронних комунікацій, програмне забезпечення
  • Спортивний, туристичний інвентар та спорядження
  • Меблі
  • Шпалери, покриття для підлоги, килими та килимові вироби
  • Побутові електротовари Освітлювальне приладдя
  • Вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, неелектричні побутові прилади та устатковання
  • Фарби, лаки та емалі
  • Інші будівельні матеріали, санітарно-технічне, водопровідне та опалювальне устатковання
  • Добрива та агрохімічна продукція
  • Садово-городнє устатковання та інвентар, ручний інструмент
  • Фармацевтичні товари
  • Медичні та ортопедичні товари
  • Матеріали мастильні
  • Квіти, рослини та насіння
  • Тварини - домашні улюбленці та корми для них
  • Інші непродовольчі споживчі та неспоживчі товари

Програма кешбеку

Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми. Щоб дізнатись, на які товари є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в Дії. Основні торгові мережі також маркують товари з кешбеком на цінниках або полицях.

Кешбек доступний на 324 тис. товарів від 1586 українських виробників.

Громадяни 21-22 листопада отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн гривень.

Зросла середня виплата - з 57 до 97 гривень на людину. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тисяч до 1,22 млн.

З 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тисяч не активували свої картки в Дії. Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 гривні.

Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня. Виплата за грудень - в лютому 2025 року.

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