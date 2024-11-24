За купівлю яких товарів можна отримати кешбек 10%: повний перелік

Кабінет міністрів вніс зміни до реалізації експериментальних проектів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". Зокрема, встановлено перелік товарів, за купівлю яких можна отримати 10% кешбеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330 .

ПЕРЕЛІК

категорій товарів українського виробництва

М’ясні продукти та м’ясо

Риба, ракоподібні та молюски (включаючи рибні продукти)

Молочні продукти

Яйця

Харчові олії та жири

Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби

Фрукти та овочі, свіжі та перероблені

Алкогольні напої Інші напої (безалкогольні)

Гомогенізовані харчові та дієтичні продукти (включаючи дитяче харчування)

Інші продовольчі товари

Текстильні товари, фіранки, гардини, штори та тюль

Одяг та взуття, шкіряні вироби та дорожні приналежності

Косметичні товари та вироби для туалетних кімнат

Годинники та ювелірні вироби

Книги, газети та журнали і канцелярські товари

Комп’ютери, периферійне устатковання, технічні засоби електронних комунікацій, програмне забезпечення

Спортивний, туристичний інвентар та спорядження

Меблі

Шпалери, покриття для підлоги, килими та килимові вироби

Побутові електротовари Освітлювальне приладдя

Вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, неелектричні побутові прилади та устатковання

Фарби, лаки та емалі

Інші будівельні матеріали, санітарно-технічне, водопровідне та опалювальне устатковання

Добрива та агрохімічна продукція

Садово-городнє устатковання та інвентар, ручний інструмент

Фармацевтичні товари

Медичні та ортопедичні товари

Матеріали мастильні

Квіти, рослини та насіння

Тварини - домашні улюбленці та корми для них

Інші непродовольчі споживчі та неспоживчі товари

Програма кешбеку

Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми. Щоб дізнатись, на які товари є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в Дії. Основні торгові мережі також маркують товари з кешбеком на цінниках або полицях.

Кешбек доступний на 324 тис. товарів від 1586 українських виробників.

Громадяни 21-22 листопада отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн гривень.

Зросла середня виплата - з 57 до 97 гривень на людину. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тисяч до 1,22 млн.

З 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тисяч не активували свої картки в Дії. Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 гривні.

Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня. Виплата за грудень - в лютому 2025 року.