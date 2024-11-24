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На что можно потратить кэшбек за покупку украинских товаров: полный перечень

Фото: кэшбек можно потратить на товары и услуги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил перечень товаров и услуг, которые можно оплатить на средства кэшбека 10% по программе "Сделано в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330.

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, услуг и кодов в соответствии с категориями деятельности субъекта хозяйствования (Merchant Category Code), оплата которых может производиться за счет средств государственной денежной помощи покупателям (кэшбек)

Код категории деятельности предприятия Merchant Category Code)

Наименование деятельности

0742

Ветеринарные услуги

0780

Услуги по ландшафту и садоводству

1520

Генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство

1761

Кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла

2741

Услуги издательства и полиграфии

2842

Услуги санитарной и специальной уборки

3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011

Гостиницы, отели, курорты, не отнесенные к другим категориям

4111

Транспорт – пригородный и местный пассажирский, включая паромы

4112

Железнодорожные пассажирские перевозки

4131

Автобусные линии

4722, 5962

Туристические услуги и выставки

4457

Лизинг и аренда лодок

4789

Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям

4814

Телекоммуникации, включая подписные и регулярные телефонные услуги

4816

Компьютерные сети - информационные услуги

4899

Кабель, спутниковые, другие платные телевизионные, радиоуслуги

4900

Коммунальные услуги, электрическая энергия, газ, отопление, вода

5462

Услуги пекарен

5541

Услуги станций технического обслуживания

5697

Услуги пошива, ателье, пошива, швей и портных

5812

Места питания, рестораны

5814

Рестораны быстрого питания

5912

Аптеки. Аптечный супермаркет

5942, 5994

Книги и прочая печатная продукция

5960

Услуги прямого страхования

5971

Арт-дилеры и галереи

6211

Торговля ценными бумагами

6300

Услуги страхования

7033

Кемпинги и трейлерные парки

7211

Стиральные услуги – семейные и коммерческие

7216

Услуги химчисток

7221

Фотостудии

7251

Мастерские для чистки и ремонта обуви и шляп

7261

Похоронные службы и крематории

7296

Прокат одежды, костюмов

7298

Заведения здоровья и красоты

7333

Коммерческое искусство, графика, фотография

7338

Услуги копирования, репродукции и полиграфии

7349

Услуги по уборке и обслуживанию, включая уборку в помещениях (офисах, коммерческих зданиях и т.п.)

7379

Компьютерные ремонтные услуги, не отнесенные к другим категориям

7394

Услуги по аренде и лизингу оборудования, проката мебели и инструмента

7399, 8999

Профессиональные услуги, не отнесенные к другим категориям

7512

Услуги агентств по прокату автомобилей, не отнесенные к другим категориям

7523

Автомобильные паркинги и гаражи

7542

Автомобильные мойки

7549

Услуги эвакуатора

7622

Мастерские по ремонту электроники

7629

Ремонт малой бытовой техники и электроприборов

7832

Кинотеатры

7911

Танцевальные залы, школы и студии

7922

Театральные кассы

7933

Боулинг

7941

Спортивные площадки, коммерческий спорт, спортивные клубы

7991

Достопримечательности и экспонаты

7996

Парки развлечений, карнавалы, цирки

7998

Аквариумы, дельфинариумы и морские аквариумы

8011

Лекарственные услуги, не отнесенные к другим категориям

8021

Стоматологи, ортодонтисты

8042

Оптики, офтальмологи

8043

Оптика, оптические товары

8062

Больницы

8071

Медицинские и зуботехнические лаборатории

8099

Медицинские услуги, не отнесенные к другим категориям

8111

Адвокаты, юридические услуги

8211

Начальная и средняя школа

8220

Колледжи, университеты, профессиональные школы

8241

Заведения образования дистанционного обучения

8244

Бизнес-школы и школы секретарей

8249

Профессионально-технические училища

8299

Школы и образовательные услуги, не отнесенные к другим категориям

8351

Услуги по уходу за детьми

8398

Организации благотворительной и социальной службы

8661

Религиозные организации

9399

Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям

9402

Почтовые услуги
 

Программа кэшбека

Напомним, программа Кэшбека, действует с сентября 2022 года. Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы.

Кабмин утвердил список товаров, за покупку которых можно получить кэшбек.

Украинцы уже получили средства за сентябрь и октябрь. Сумма выплаты за октябрь составила 119,2 млн. гривен. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн. Выросла средняя выплата - с 57 до 97 гривен на человека

Согласно постановлению Кабмина, перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года осуществляется в феврале 2025 года, в случае наличия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги".

В случае отсутствия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека его получателям прекращается начиная с 1 января следующего бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года не осуществляется.

 

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