На что можно потратить кэшбек за покупку украинских товаров: полный перечень

Кабинет министров утвердил перечень товаров и услуг, которые можно оплатить на средства кэшбека 10% по программе "Сделано в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330.
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, услуг и кодов в соответствии с категориями деятельности субъекта хозяйствования (Merchant Category Code), оплата которых может производиться за счет средств государственной денежной помощи покупателям (кэшбек)
|
Код категории деятельности предприятия Merchant Category Code)
|
Наименование деятельности
|
0742
|
Ветеринарные услуги
|
0780
|
Услуги по ландшафту и садоводству
|
1520
|
Генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство
|
1761
|
Кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла
|
2741
|
Услуги издательства и полиграфии
|
2842
|
Услуги санитарной и специальной уборки
|
3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011
|
Гостиницы, отели, курорты, не отнесенные к другим категориям
|
4111
|
Транспорт – пригородный и местный пассажирский, включая паромы
|
4112
|
Железнодорожные пассажирские перевозки
|
4131
|
Автобусные линии
|
4722, 5962
|
Туристические услуги и выставки
|
4457
|
Лизинг и аренда лодок
|
4789
|
Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям
|
4814
|
Телекоммуникации, включая подписные и регулярные телефонные услуги
|
4816
|
Компьютерные сети - информационные услуги
|
4899
|
Кабель, спутниковые, другие платные телевизионные, радиоуслуги
|
4900
|
Коммунальные услуги, электрическая энергия, газ, отопление, вода
|
5462
|
Услуги пекарен
|
5541
|
Услуги станций технического обслуживания
|
5697
|
Услуги пошива, ателье, пошива, швей и портных
|
5812
|
Места питания, рестораны
|
5814
|
Рестораны быстрого питания
|
5912
|
Аптеки. Аптечный супермаркет
|
5942, 5994
|
Книги и прочая печатная продукция
|
5960
|
Услуги прямого страхования
|
5971
|
Арт-дилеры и галереи
|
6211
|
Торговля ценными бумагами
|
6300
|
Услуги страхования
|
7033
|
Кемпинги и трейлерные парки
|
7211
|
Стиральные услуги – семейные и коммерческие
|
7216
|
Услуги химчисток
|
7221
|
Фотостудии
|
7251
|
Мастерские для чистки и ремонта обуви и шляп
|
7261
|
Похоронные службы и крематории
|
7296
|
Прокат одежды, костюмов
|
7298
|
Заведения здоровья и красоты
|
7333
|
Коммерческое искусство, графика, фотография
|
7338
|
Услуги копирования, репродукции и полиграфии
|
7349
|
Услуги по уборке и обслуживанию, включая уборку в помещениях (офисах, коммерческих зданиях и т.п.)
|
7379
|
Компьютерные ремонтные услуги, не отнесенные к другим категориям
|
7394
|
Услуги по аренде и лизингу оборудования, проката мебели и инструмента
|
7399, 8999
|
Профессиональные услуги, не отнесенные к другим категориям
|
7512
|
Услуги агентств по прокату автомобилей, не отнесенные к другим категориям
|
7523
|
Автомобильные паркинги и гаражи
|
7542
|
Автомобильные мойки
|
7549
|
Услуги эвакуатора
|
7622
|
Мастерские по ремонту электроники
|
7629
|
Ремонт малой бытовой техники и электроприборов
|
7832
|
Кинотеатры
|
7911
|
Танцевальные залы, школы и студии
|
7922
|
Театральные кассы
|
7933
|
Боулинг
|
7941
|
Спортивные площадки, коммерческий спорт, спортивные клубы
|
7991
|
Достопримечательности и экспонаты
|
7996
|
Парки развлечений, карнавалы, цирки
|
7998
|
Аквариумы, дельфинариумы и морские аквариумы
|
8011
|
Лекарственные услуги, не отнесенные к другим категориям
|
8021
|
Стоматологи, ортодонтисты
|
8042
|
Оптики, офтальмологи
|
8043
|
Оптика, оптические товары
|
8062
|
Больницы
|
8071
|
Медицинские и зуботехнические лаборатории
|
8099
|
Медицинские услуги, не отнесенные к другим категориям
|
8111
|
Адвокаты, юридические услуги
|
8211
|
Начальная и средняя школа
|
8220
|
Колледжи, университеты, профессиональные школы
|
8241
|
Заведения образования дистанционного обучения
|
8244
|
Бизнес-школы и школы секретарей
|
8249
|
Профессионально-технические училища
|
8299
|
Школы и образовательные услуги, не отнесенные к другим категориям
|
8351
|
Услуги по уходу за детьми
|
8398
|
Организации благотворительной и социальной службы
|
8661
|
Религиозные организации
|
9399
|
Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям
|
9402
|
Почтовые услуги
Напомним, программа Кэшбека, действует с сентября 2022 года. Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы.
Кабмин утвердил список товаров, за покупку которых можно получить кэшбек.
Украинцы уже получили средства за сентябрь и октябрь. Сумма выплаты за октябрь составила 119,2 млн. гривен. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн. Выросла средняя выплата - с 57 до 97 гривен на человека
Согласно постановлению Кабмина, перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года осуществляется в феврале 2025 года, в случае наличия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги".
В случае отсутствия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека его получателям прекращается начиная с 1 января следующего бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года не осуществляется.