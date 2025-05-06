Що не можна робити після укусу змії: п’ять помилок, які можуть коштувати здоров’я

Які отруйні змії водяться в Україні

В Україні мешкає три види отруйних змій:

Гадюка звичайна - найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, а також подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині;

- найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, а також подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині; Гадюка степова - рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Мешкає в степах на півдні країни, зокрема в заповідниках;

- рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Мешкає в степах на півдні країни, зокрема в заповідниках; Гадюка Нікольського - темна, майже чорна, також у Червоній книзі. Живе на північному сході України.

Ці змії зазвичай уникають людей і атакують лише в разі загрози.

Як уникнути укусу

Щоб уникнути укусу варто дотримуватися кількох важливих порад:

одягайте щільні штани й високі черевики, якщо йдете на природу;

уникайте різких рухів, якщо побачили змію - дайте їй відповзти;

перевіряйте місце відпочинку, постукавши палицею по колоді чи траві перед тим, як сісти.

Що робити, якщо вкусила змія

Після укусу змії потрібно негайно звернутися до лікаря, особливо якщо постраждала дитина або людина з алергією;

За відсутності медичної допомоги:

обмежте рух постраждалого;

звільніть місце укусу від одягу й взуття;

підніміть кінцівку, обробіть антисептиком і накладіть легку пов’язку;

дайте 1-2 таблетки протиалергічного засобу.

Чого робити не можна:

не накладайте джгут;

не припікайте рану;

не давайте алкоголь.

Навіть якщо отрута гадюки зазвичай не смертельна, допомога лікаря обов’язкова - це вбереже від ускладнень.