Що не можна робити після укусу змії: п’ять помилок, які можуть коштувати здоров’я

З настанням тепла в Україні почався сезон активності змій. Більшість із них не становлять небезпеки для людини, однак серед них є й отруйні види, яких варто остерігатися.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
В Україні мешкає три види отруйних змій:
Ці змії зазвичай уникають людей і атакують лише в разі загрози.
Щоб уникнути укусу варто дотримуватися кількох важливих порад:
Після укусу змії потрібно негайно звернутися до лікаря, особливо якщо постраждала дитина або людина з алергією;
За відсутності медичної допомоги:
Чого робити не можна:
Навіть якщо отрута гадюки зазвичай не смертельна, допомога лікаря обов’язкова - це вбереже від ускладнень.
Раніше РБК-Україна писало, що на Закарпатті зафіксували перший цьогорічний укус змії - постраждав 64-річний чоловік. Медики нагадали, як правильно діяти у такій ситуації: зберігати спокій, знерухомити кінцівку, пити воду, обробити рану, не висмоктувати отруту і не накладати джгут. У важких випадках можливі серйозні симптоми, зокрема набряк і втрата свідомості.
Також ми розповідали про види змій, які є найбільшими та яку загрозу вони можуть становити для людей.
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