Что нельзя делать после укуса змеи: пять ошибок, которые могут стоить здоровья

С наступлением тепла в Украине начался сезон активности змей. Большинство из них не представляют опасности для человека, однако среди них есть и ядовитые виды, которых стоит остерегаться.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
В Украине обитает три вида ядовитых змей:
Эти змеи обычно избегают людей и атакуют только в случае угрозы.
Чтобы избежать укуса стоит придерживаться нескольких важных советов:
После укуса змеи нужно немедленно обратиться к врачу, особенно если пострадал ребенок или человек с аллергией;
При отсутствии медицинской помощи:
Чего нельзя делать:
Даже если яд гадюки обычно не смертелен, помощь врача обязательна - это убережет от осложнений.
Ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье зафиксировали первый в этом году укус змеи - пострадал 64-летний мужчина. Медики напомнили, как правильно действовать в такой ситуации: сохранять спокойствие, обездвижить конечность, пить воду, обработать рану, не высасывать яд и не накладывать жгут. В тяжелых случаях возможны серьезные симптомы, в частности отек и потеря сознания.
Также мы рассказывали о видах змей, которые являются самыми большими и какую угрозу они могут представлять для людей.
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