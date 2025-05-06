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Что нельзя делать после укуса змеи: пять ошибок, которые могут стоить здоровья

Фото: Восточная бриллиантовая гремучая змея (GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

С наступлением тепла в Украине начался сезон активности змей. Большинство из них не представляют опасности для человека, однако среди них есть и ядовитые виды, которых стоит остерегаться.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Какие ядовитые змеи водятся в Украине

В Украине обитает три вида ядовитых змей:

  • Гадюка обыкновенная - самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, а также иногда в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине;
  • Гадюка степная - редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Обитает в степях на юге страны, в частности в заповедниках;
  • Гадюка Никольского - темная, почти черная, также в Красной книге. Живет на северо-востоке Украины.

Эти змеи обычно избегают людей и атакуют только в случае угрозы.

Как избежать укуса

Чтобы избежать укуса стоит придерживаться нескольких важных советов:

  • надевайте плотные штаны и высокие ботинки, если идете на природу;
  • избегайте резких движений, если увидели змею - дайте ей отползти;
  • проверяйте место отдыха, постучав палкой по бревну или траве перед тем, как сесть.

Что делать, если укусила змея

После укуса змеи нужно немедленно обратиться к врачу, особенно если пострадал ребенок или человек с аллергией;

При отсутствии медицинской помощи:

  • ограничьте движение пострадавшего;
  • освободите место укуса от одежды и обуви;
  • поднимите конечность, обработайте антисептиком и наложите легкую повязку;
  • дайте 1-2 таблетки противоаллергического средства.

Чего нельзя делать:

  • не накладывайте жгут;
  • не прижигайте рану;
  • не давайте алкоголь.

Даже если яд гадюки обычно не смертелен, помощь врача обязательна - это убережет от осложнений.

Ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье зафиксировали первый в этом году укус змеи - пострадал 64-летний мужчина. Медики напомнили, как правильно действовать в такой ситуации: сохранять спокойствие, обездвижить конечность, пить воду, обработать рану, не высасывать яд и не накладывать жгут. В тяжелых случаях возможны серьезные симптомы, в частности отек и потеря сознания.

Также мы рассказывали о видах змей, которые являются самыми большими и какую угрозу они могут представлять для людей.

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укусы змеи