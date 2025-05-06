Что нельзя делать после укуса змеи: пять ошибок, которые могут стоить здоровья

Ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье зафиксировали первый в этом году укус змеи - пострадал 64-летний мужчина. Медики напомнили, как правильно действовать в такой ситуации: сохранять спокойствие, обездвижить конечность, пить воду, обработать рану, не высасывать яд и не накладывать жгут. В тяжелых случаях возможны серьезные симптомы, в частности отек и потеря сознания.

Также мы рассказывали о видах змей, которые являются самыми большими и какую угрозу они могут представлять для людей.

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