Що мають, тим й брязкають. Юсов прокоментував майбутні ядерні навчання Росії

"Те, що мають, тим і брязкають. Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною", - заявив Юсов.

Представник ГУР відзначив, що за ворожі погрози важливіше те, що сьогодні відбувається на полі бою, де росіяни продовжують планувати й реалізовувати речі проти України.

Ядерні погрози Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до жалюгідних ядерних погроз через підтримку України з боку Заходу. Як приклад, вчора, 6 травня, Міністерство оборони Росії заявило про те, що війська, відповідно до наказу голови Кремля Володимира Путіна, проведуть навчання з тактичною ядерною зброєю.

Як відзначив представник Пентагону Пет Райдер, плани Росії є прикладом безвідповідальної риторики.