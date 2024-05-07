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Що мають, тим й брязкають. Юсов прокоментував майбутні ядерні навчання Росії

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ядерний шантаж для Російської Федерації є регулярною практикою. Що мають, тим й брязкають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі проєкту "Свобода. Ранок".

"Те, що мають, тим і брязкають. Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною", - заявив Юсов. 

Представник ГУР відзначив, що за ворожі погрози важливіше те, що сьогодні відбувається на полі бою, де росіяни продовжують планувати й реалізовувати речі проти України. 

Ядерні погрози Росії 

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до жалюгідних ядерних погроз через підтримку України з боку Заходу. Як приклад, вчора, 6 травня, Міністерство оборони Росії заявило про те, що війська, відповідно до наказу голови Кремля Володимира Путіна, проведуть навчання з тактичною ядерною зброєю.

Як відзначив представник Пентагону Пет Райдер, плани Росії є прикладом безвідповідальної риторики

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