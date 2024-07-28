Що краще - звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін: пояснення юриста

Що краще - звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін

"Те, яким чином ви звільнилися з попередньої роботи, не має жодним чином впливати на нову роботу, хіба, якщо людину звільнили по статті. Але в Україні не люблять це робити, навіть коли є підстави", - каже адвокат.

За його словами, не можна однозначно сказати, який варіант звільнення кращий, бо все залежить від конкретної ситуації людини.

"При звільненні за згодою сторін ініціатором може бути як роботодавець, так і працівник. І умови звільнення між ними погоджуються. Це означає, що людина може звільнитися навіть у той же день, коли вона поговорила керівництвом. У той час, при звільненні за власним бажанням, працівник має працювати ще 14 днів після того, як подав заяву", - говорить Сащук.

Відповідно, коли виникає ситуація, що людині треба звільнитися якомога швидше, то краще домовитись із керівництвом про звільнення за згодою сторін.

"Разом із цим, є причини, які дають можливість звільнитися без дотримання 14-денного періоду. Наприклад, якщо людина змінила місце проживання, або якщо її роботодавець порушив трудове законодавство або колективний договір, або якщо людина отримала інвалідність, важко захворіла тощо. Але ці обставини мають підтверджуватись документально", - пояснює адвокат.

При яких умовах працівника звільняють по статті:

прогул

порушення дисципліни

перебування на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння

порушення правил, встановлених внутрішнім розпорядком

вчинення кримінального правопорушення

"При чому звільнення по статті ніяким чином не впливає на розрахунок роботодавця із працівником. Тому такій людині виплатять усю зарплату, якщо вона не використала відпустки, то вона має право на її компенсацію", - каже Сащук.