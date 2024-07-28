RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что лучше - увольнение по собственному желанию или с согласия сторон: объяснение юриста

Что нужно знать об увольнении по собственному желанию и с согласия сторон (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При увольнении с работы люди часто сомневаются, какой вариант выбрать - по согласию сторон или по собственному желанию, ведь не всегда понимают, как это может повлиять на дальнейшее трудоустройство на новом месте.

РБК-Украина расспросило адвоката Маряна Сащука о том, какие различия между увольнением по собственному желанию и с согласия сторон, и влияет ли причина увольнения на поиски работы.

Что лучше - увольнение по собственному желанию или с согласия сторон

"То, каким образом вы уволились с предыдущей работы, не должно никаким образом влиять на новую работу, разве если человека уволили по статье. Но в Украине не любят это делать, даже когда есть основания", - говорит адвокат.

По его словам, нельзя однозначно сказать, какой вариант увольнения лучше, потому что все зависит от конкретной ситуации человека.

"При увольнении с согласия сторон инициатором может быть как работодатель, так и работник. И условия увольнения между ними соглашаются. Это значит, что человек может уволиться даже в тот же день, когда он поговорил руководством. В то время, при увольнении по собственному желанию работник должен работать еще 14 дней после того, как подал заявление", - говорит Сащук.

Соответственно, когда возникает ситуация, что человеку нужно уволиться как можно скорее, лучше договориться с руководством об увольнении с согласия сторон.

"Вместе с этим есть причины, которые дают возможность уволиться без соблюдения 14-дневного периода. Например, если человек сменил место жительства, или если его работодатель нарушил трудовое законодательство или коллективный договор, или если человек получил инвалидность, тяжело заболел и т. д. Но эти обстоятельства должны подтверждаться документально", - объясняет адвокат.

При каких условиях работника увольняют по статье:

  • прогул
  • нарушение дисциплины
  • пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
  • нарушение правил, установленных внутренним распорядком
  • совершение уголовного правонарушения

"При чем увольнение по статье никак не влияет на расчет работодателя с работником. Поэтому такому человеку выплатят всю зарплату, если он не использовал отпуск, то он имеет право на его компенсацию", - говорит Сащук.

Читайте также, что юрист объяснил нюансы трудоустройства студентов.

Раньше мы писали о том, как "влиться" в новый коллектив.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы юристаРабота в Украине