Що і як їсти, щоб прожити якнайдовше: поради МОЗ

Тривалість життя громадян України в середньому на десять років менша, ніж у мешканців розвинених європейських держав. Одним із ключових факторів, що впливає на таку ситуацію, є незбалансоване харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Кожна людина має індивідуальні потреби в енергії, які залежать від параметрів тіла та рівня фізичної активності. Якщо постійно отримувати з їжею більше енергії, ніж витрачається, це призводить до збільшення ваги і навіть до ожиріння. Більше половини дорослих українців страждають від надлишкової ваги або ожиріння.
Підтримання нормальної ваги - це ефективний спосіб запобігти найнебезпечнішим захворюванням, як-от серцево-судинні хвороби, діабет і рак.
Для збереження енергетичного балансу й уникнення надмірної ваги корисно дотримуватися таких рекомендацій:
Це допоможе забезпечити організм необхідними поживними речовинами й енергією. Рекомендовано щоденно включати продукти з таких п’яти основних груп:
Хоча ідеальний графік прийому їжі залежить від індивідуальних потреб, є основні правила, яких варто дотримуватися:
Регулярний сніданок, основні прийоми їжі та перекуси сприяють стабільному рівню гормонів, що контролюють відчуття голоду і насичення. Такий режим допомагає уникнути переїдання та забезпечує тривале відчуття ситості.
Серед інших порад:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що не можна їсти під час застуди.
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