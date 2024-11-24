Что и как есть, чтобы прожить как можно дольше: советы Минздрава

Продолжительность жизни граждан Украины в среднем на десять лет меньше, чем у жителей развитых европейских государств. Одним из ключевых факторов, влияющих на такую ситуацию, является несбалансированное питание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).
Каждый человек имеет индивидуальные потребности в энергии, которые зависят от параметров тела и уровня физической активности. Если постоянно получать с пищей больше энергии, чем расходуется, это приводит к увеличению веса и даже к ожирению. Более половины взрослых украинцев страдают от избыточного веса или ожирения.
Поддержание нормального веса - это эффективный способ предотвратить опасные заболевания, такие как сердечно-сосудистые болезни, диабет и рак.
Для сохранения энергетического баланса и избежания избыточного веса полезно придерживаться следующих рекомендаций:
Это поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами и энергией. Рекомендуется ежедневно включать продукты из следующих пяти основных групп:
Хотя идеальный график приема пищи зависит от индивидуальных потребностей, есть основные правила, которых стоит придерживаться:
Регулярный завтрак, основные приемы пищи и перекусы способствуют стабильному уровню гормонов, контролирующих чувство голода и насыщения. Такой режим помогает избежать переедания и обеспечивает длительное ощущение сытости.
Среди других советов:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что нельзя есть во время простуды.
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