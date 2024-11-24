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Що і як їсти, щоб прожити якнайдовше: поради МОЗ

Неділя 24 листопада 2024 15:53
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Що і як їсти, щоб прожити якнайдовше: поради МОЗ Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Тривалість життя громадян України в середньому на десять років менша, ніж у мешканців розвинених європейських держав. Одним із ключових факторів, що впливає на таку ситуацію, є незбалансоване харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Слідкуйте за калорійністю споживаних продуктів

Кожна людина має індивідуальні потреби в енергії, які залежать від параметрів тіла та рівня фізичної активності. Якщо постійно отримувати з їжею більше енергії, ніж витрачається, це призводить до збільшення ваги і навіть до ожиріння. Більше половини дорослих українців страждають від надлишкової ваги або ожиріння.

Підтримання нормальної ваги - це ефективний спосіб запобігти найнебезпечнішим захворюванням, як-от серцево-судинні хвороби, діабет і рак.

Для збереження енергетичного балансу й уникнення надмірної ваги корисно дотримуватися таких рекомендацій:

  • віддавайте перевагу натуральним рослинним продуктам, багатим на клітковину, які містять значно менше калорій (від 1,5 до 2,5 кілокалорій на грам) порівняно з обробленими продуктами.
  • обирайте їжу з низьким вмістом цукру та жирів, а також із незначною калорійною щільністю.
  • вживайте безкалорійні напої та обмежте споживання соків до 200 мілілітрів на добу.
  • зважуйтеся щотижня, щоб контролювати масу тіла.
  • щоденно приділяйте фізичній активності принаймні 30 хвилин.

Щодня вживайте корисну їжу з різних харчових груп

Це допоможе забезпечити організм необхідними поживними речовинами й енергією. Рекомендовано щоденно включати продукти з таких п’яти основних груп:

  • овочі та бобові: споживайте різнокольорові овочі у кількості 300 грамів, розділених на 4-5 порцій, а також 75 грамів бобових на день;
  • фрукти та ягоди: рекомендується 300 грамів фруктів і ягід, розділених на 2 порції щодня;
  • цільні злаки та зернові продукти: обирайте продукти з високим вмістом клітковини, як-от цільнозерновий хліб, каші, пластівці, макаронні вироби. Жінкам рекомендовано 70 грамів цільних злаків, а чоловікам - 90 грамів на день;
  • нежирне м'ясо, птиця, риба, яйця, горіхи та насіння: переважайте птицю, додайте до раціону 2-3 рибні страви на тиждень, 1-2 яйця на день, а також 2 ложки горіхів або насіння щоденно;
  • молочні продукти та їх альтернативи: вживайте молоко, йогурт, сир з низьким або помірним вмістом жиру, рекомендована кількість - 2,5-3 порції на день.

Дотримуйтеся збалансованого режиму харчування

Хоча ідеальний графік прийому їжі залежить від індивідуальних потреб, є основні правила, яких варто дотримуватися:

  • починайте день зі сніданку впродовж першої години після пробудження, обід і вечерю плануйте так, щоб вечеряти не пізніше, ніж за три години до сну;
  • відстань між основними прийомами їжі не повинна перевищувати трьох з половиною - чотирьох годин;
  • включайте в раціон один або два перекуси впродовж дня.

Регулярний сніданок, основні прийоми їжі та перекуси сприяють стабільному рівню гормонів, що контролюють відчуття голоду і насичення. Такий режим допомагає уникнути переїдання та забезпечує тривале відчуття ситості.

Серед інших порад:

  • споживайте менше солі, цукру та жирів;
  • пийте достатньо рідини;
  • дотримуйтесь правил харчової безпеки (дотримуйтесь чистоти, відокремлюйте сире від готового, ретельно просмажуйте або відварюйте харчові продукти);
  • більше рухайтесь.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що не можна їсти під час застуди.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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