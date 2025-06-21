Що "говорить" ваш пес? Як зрозуміти собаку за хвостом, вухами та поглядом

Чому важливо вміти "читати" свого собаку?

"Більшість конфліктів, непорозумінь або навіть укусів виникають не тому, що собака "погана”, а тому, що її просто не зрозуміли. Вона попереджала, показувала, давала сигнали, але ніхто не звернув уваги", - говорить експерт.

Кінолог з власного досвіду каже: якщо власник вміє зчитувати хвіст, вуха, позу і погляд, у нього зовсім інший рівень стосунків із собакою.

На що ж саме звертати увагу?

Хвіст - це "термометр" емоцій

Поширений міф: якщо собака виляє хвостом, значить вона радіє.

Насправді все не так однозначно. Хвіст показує збудження, але не завжди позитивне.

Що важливо:

виляє широко, на рівні спини або трохи нижче - зазвичай це радість, доброзичливість

виляє швидко, хвіст високо - собака дуже збуджений, іноді навіть на межі перезбудження

хвіст високо і нерухомий - напруга, демонстрація статусу або сигнал: "Я тебе попереджаю"

опущений або підібганий - страх, невпевненість, спроба уникнути конфлікту.

"У мене був випадок: на перший погляд, собака "радісно" махала хвостом, коли до неї наближався інший пес. Але хвіст був високо, тіло скуте, погляд жорсткий. Ми дали їй простір, і добре, що вчасно: якби підійшли ближче, вона, скоріш за все, зреагувала б агресивно. Напруга вже була на максимумі, просто ніхто не помітив цього одразу", - розповідає кінолог.

Вуха - як радар і емоційний барометр

Вуха - це ще один важливий елемент. І тут важливо враховувати породу. У шпіців чи джек-расселів одні сигнали, у лабрадора чи спанієля - інші.

Загальні орієнтири такі:

вуха вперед - інтерес, зосередженість

вуха назад, прилягають до голови - страх або підлеглість

вуха трохи в сторони або розслаблені - спокійний, врівноважений стан.

"Було заняття з молодим метисом. Коли ми почали вводити нову людину на майданчик, собака стояла спокійно, але вуха були чітко назад і трохи притиснуті. Власник сказав: "Та він просто дивиться”. Але я попросив дистанцію, і не дарма: собака почала гарчати, коли чоловік наблизився. Мова тіла попередила заздалегідь", - ділиться Сергій.

Як зрозуміти настрій собаки за позою

Положення тіла собаки говорить більше, ніж окремі жести:

стоїть прямо, напружено, з піднятим тілом - собака насторожена, можливо, готується до дії

опущене тіло, підібганий живіт, згорблена спина - страх або невпевненість

поза "поклону" (передні лапи вниз, зад піднятий) - запрошення до гри

розслаблена поза, вага тіла рівномірно розподілена - спокій, врівноважений стан.

"На одному з занять був лабрадор, який демонстрував "грайливість", але інші собаки уникали його. Ми подивилися на тіло - передні лапи ніби вниз, але тіло було жорстке, погляд твердий, вага на передніх лапах. Це була не гра - це була демонстрація переваги", - каже фахівець.

Погляд - дзеркало емоцій

Очі собаки - це перше, на що дивиться кінолог у незнайомої тварини:

м’який, миготливий погляд - спокій

прямий, твердий погляд, без кліпання - виклик або напруга

відведення погляду, моргання - бажання уникнути конфлікту

"біле око" (видно білки) - страх або сильне збудження.

Часто собака попереджає очима. Якщо вона втупилася, не кліпає, не треба дивитись у відповідь. Краще дати дистанцію.

"У мене була клієнтка, яку кусав власний пес. Під час консультації я помітив: вона довго дивиться йому просто в очі, коли дає команду. А він навпаки заклякає, кліпання зникає, хвіст застигає. Ми змінили її поведінку, і собака перестав реагувати агресивно", - розповів Кузякін.

Комбінація сигналів - ключ до розуміння

Окремо хвіст або вуха - це ще не вся картина. Важливо дивитись на все тіло в цілому, включно з диханням, м’язами морди, ходою.

Що важливо пам’ятати:

собака завжди попереджає

якщо вона уникає погляду, розвертається, облизується, позіхає, чухає вухо - це сигнали, що вона напружена, але не хоче конфлікту

якщо ці сигнали ігнорують - далі буде гарчання, а потім, можливо, укус.

Часто агресія - це не "раптово". Це результат того, що мову тіла не почули.

Чому важливо вміти "читати" собаку

Розуміння мови тіла собаки - це не тільки про “бути хорошим власником". Це про побудову безпечних, чесних і стабільних стосунків.

Собака не може сказати словами. Але говорить постійно - очима, вухами, тілом. І якщо ми вміємо це зчитувати, ми отримуємо зовсім інший рівень взаємодії.

Поведінку легше скоригувати, ніж потім розгрібати наслідки того, що її не помітили.