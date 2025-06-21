Что "говорит" ваш пес? Как понять собаку по хвосту, ушам и взгляду

Собака не умеет говорить словами, но "кричит" взглядом, положением хвоста, ушами и даже зевотой. Игнорирование этих сигналов часто приводит к недоразумениям, конфликтам, а иногда - и к укусам.
Эксклюзивно для РБК-Украина известный кинолог Сергей Кузякин рассказал, как научиться "читать" язык тела пса, если хотите понимать своего любимца.
"Большинство конфликтов, недоразумений или даже укусов возникают не потому, что собака "плохая", а потому, что ее просто не поняли. Она предупреждала, показывала, давала сигналы, но никто не обратил внимания", - говорит эксперт.
Кинолог по собственному опыту говорит: если владелец умеет считывать хвост, уши, позу и взгляд, у него совсем другой уровень отношений с собакой.
На что же именно обращать внимание?
Распространенный миф: если собака виляет хвостом, значит она радуется.
На самом деле все не так однозначно. Хвост показывает возбуждение, но не всегда положительное.
Что важно:
виляет широко, на уровне спины или чуть ниже - обычно это радость, доброжелательность
виляет быстро, хвост высоко - собака очень возбуждена, иногда даже на грани перевозбуждения
хвост высоко и неподвижен - напряжение, демонстрация статуса или сигнал: "Я тебя предупреждаю"
опущенный или поджатый - страх, неуверенность, попытка избежать конфликта.
"У меня был случай: на первый взгляд, собака "радостно" махала хвостом, когда к ней приближался другой пес. Но хвост был высоко, тело сковано, взгляд жесткий. Мы дали ей пространство, и хорошо, что вовремя: если бы подошли ближе, она, скорее всего, среагировала бы агрессивно. Напряжение уже было на максимуме, просто никто не заметил этого сразу", - рассказывает кинолог.
Уши - это еще один важный элемент. И здесь важно учитывать породу. У шпицев или джек-расселов одни сигналы, у лабрадора или спаниеля - другие.
Общие ориентиры таковы:
уши вперед - интерес, сосредоточенность
уши назад, прилегают к голове - страх или подчиненность
уши немного в стороны или расслаблены - спокойное, уравновешенное состояние.
"Было занятие с молодым метисом. Когда мы начали вводить нового человека на площадку, собака стояла спокойно, но уши были четко назад и немного прижаты. Владелец сказал: "Да он просто смотрит". Но я попросил дистанцию, и не зря: собака начала рычать, когда человек приблизился. Язык тела предупредил заранее", - делится Сергей.
Положение тела собаки говорит больше, чем отдельные жесты:
стоит прямо, напряженно, с приподнятым телом - собака насторожена, возможно, готовится к действию
опущенное тело, поджатый живот, сгорбленная спина - страх или неуверенность
поза "поклона" (передние лапы вниз, зад приподнят) - приглашение к игре
расслабленная поза, вес тела равномерно распределен - спокойствие, уравновешенное состояние.
"На одном из занятий был лабрадор, который демонстрировал "игривость", но другие собаки избегали его. Мы посмотрели на тело - передние лапы как бы вниз, но тело было жесткое, взгляд твердый, вес на передних лапах. Это была не игра - это была демонстрация превосходства", - говорит специалист.
Глаза собаки - это первое, на что смотрит кинолог у незнакомого животного:
мягкий, мигающий взгляд - спокойствие
прямой, твердый взгляд, без моргания - вызов или напряжение
отведение взгляда, моргание - желание избежать конфликта
"белый глаз" (видны белки) - страх или сильное возбуждение.
Часто собака предупреждает глазами. Если она втупилась, не моргает, не надо смотреть в ответ. Лучше дать дистанцию.
"У меня была клиентка, которую кусал собственный пес. Во время консультации я заметил: она долго смотрит ему прямо в глаза, когда дает команду. А он наоборот застывает, моргание исчезает, хвост застывает. Мы изменили ее поведение, и собака перестала реагировать агрессивно", - рассказал Кузякин.
Отдельно хвост или уши - это еще не вся картина. Важно смотреть на все тело в целом, включая дыхание, мышцы морды, походку.
Что важно помнить:
собака всегда предупреждает.
если она избегает взгляда, разворачивается, облизывается, зевает, чешет ухо - это сигналы, что она напряжена, но не хочет конфликта
если эти сигналы игнорируют - дальше будет рычание, а потом, возможно, укус.
Часто агрессия - это не "внезапно", это результат того, что язык тела не услышали.
Понимание языка тела собаки - это не только про "быть хорошим владельцем". Это о построении безопасных, честных и стабильных отношений.
Собака не может сказать словами. Но говорит постоянно - глазами, ушами, телом. И если мы умеем это считывать, мы получаем совершенно другой уровень взаимодействия.
Поведение легче скорректировать, чем потом разгребать последствия того, что его не заметили.
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