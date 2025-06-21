Что "говорит" ваш пес? Как понять собаку по хвосту, ушам и взгляду

Почему важно уметь "читать" свою собаку?

"Большинство конфликтов, недоразумений или даже укусов возникают не потому, что собака "плохая", а потому, что ее просто не поняли. Она предупреждала, показывала, давала сигналы, но никто не обратил внимания", - говорит эксперт.

Кинолог по собственному опыту говорит: если владелец умеет считывать хвост, уши, позу и взгляд, у него совсем другой уровень отношений с собакой.

На что же именно обращать внимание?

Хвост - это "термометр" эмоций

Распространенный миф: если собака виляет хвостом, значит она радуется.

На самом деле все не так однозначно. Хвост показывает возбуждение, но не всегда положительное.

Что важно:

виляет широко, на уровне спины или чуть ниже - обычно это радость, доброжелательность

виляет быстро, хвост высоко - собака очень возбуждена, иногда даже на грани перевозбуждения

хвост высоко и неподвижен - напряжение, демонстрация статуса или сигнал: "Я тебя предупреждаю"

опущенный или поджатый - страх, неуверенность, попытка избежать конфликта.

"У меня был случай: на первый взгляд, собака "радостно" махала хвостом, когда к ней приближался другой пес. Но хвост был высоко, тело сковано, взгляд жесткий. Мы дали ей пространство, и хорошо, что вовремя: если бы подошли ближе, она, скорее всего, среагировала бы агрессивно. Напряжение уже было на максимуме, просто никто не заметил этого сразу", - рассказывает кинолог.

Уши - как радар и эмоциональный барометр

Уши - это еще один важный элемент. И здесь важно учитывать породу. У шпицев или джек-расселов одни сигналы, у лабрадора или спаниеля - другие.

Общие ориентиры таковы:

уши вперед - интерес, сосредоточенность

уши назад, прилегают к голове - страх или подчиненность

уши немного в стороны или расслаблены - спокойное, уравновешенное состояние.

"Было занятие с молодым метисом. Когда мы начали вводить нового человека на площадку, собака стояла спокойно, но уши были четко назад и немного прижаты. Владелец сказал: "Да он просто смотрит". Но я попросил дистанцию, и не зря: собака начала рычать, когда человек приблизился. Язык тела предупредил заранее", - делится Сергей.

Как понять настроение собаки по позе

Положение тела собаки говорит больше, чем отдельные жесты:

стоит прямо, напряженно, с приподнятым телом - собака насторожена, возможно, готовится к действию

опущенное тело, поджатый живот, сгорбленная спина - страх или неуверенность

поза "поклона" (передние лапы вниз, зад приподнят) - приглашение к игре

расслабленная поза, вес тела равномерно распределен - спокойствие, уравновешенное состояние.

"На одном из занятий был лабрадор, который демонстрировал "игривость", но другие собаки избегали его. Мы посмотрели на тело - передние лапы как бы вниз, но тело было жесткое, взгляд твердый, вес на передних лапах. Это была не игра - это была демонстрация превосходства", - говорит специалист.

Взгляд - зеркало эмоций

Глаза собаки - это первое, на что смотрит кинолог у незнакомого животного:

мягкий, мигающий взгляд - спокойствие

прямой, твердый взгляд, без моргания - вызов или напряжение

отведение взгляда, моргание - желание избежать конфликта

"белый глаз" (видны белки) - страх или сильное возбуждение.

Часто собака предупреждает глазами. Если она втупилась, не моргает, не надо смотреть в ответ. Лучше дать дистанцию.

"У меня была клиентка, которую кусал собственный пес. Во время консультации я заметил: она долго смотрит ему прямо в глаза, когда дает команду. А он наоборот застывает, моргание исчезает, хвост застывает. Мы изменили ее поведение, и собака перестала реагировать агрессивно", - рассказал Кузякин.

Комбинация сигналов - ключ к пониманию

Отдельно хвост или уши - это еще не вся картина. Важно смотреть на все тело в целом, включая дыхание, мышцы морды, походку.

Что важно помнить:

собака всегда предупреждает.

если она избегает взгляда, разворачивается, облизывается, зевает, чешет ухо - это сигналы, что она напряжена, но не хочет конфликта

если эти сигналы игнорируют - дальше будет рычание, а потом, возможно, укус.

Часто агрессия - это не "внезапно", это результат того, что язык тела не услышали.

Почему важно уметь "читать" собаку

Понимание языка тела собаки - это не только про "быть хорошим владельцем". Это о построении безопасных, честных и стабильных отношений.

Собака не может сказать словами. Но говорит постоянно - глазами, ушами, телом. И если мы умеем это считывать, мы получаем совершенно другой уровень взаимодействия.

Поведение легче скорректировать, чем потом разгребать последствия того, что его не заметили.