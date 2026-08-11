Що допоможе Україні посадити РФ за стіл переговорів: пояснення посла Британії

Україна має перевагу у війні

"Ми, дипломати, використовуємо вислів "стратегічне терпіння". На жаль, це війна на виснаження на полі бою, і я вважаю, що це також свого роду війна-змагання між двома військово-промисловими комплексами. А український оборонно-промисловий сектор за останній рік досяг вражаючих успіхів - як у сфері інноваційного озброєння та вартості, так і в кількісному плані", - наголосив Кромптон.

Він також озвучив прогноз, що цьогоріч Україні вдасться виробити 10 мільйонів дронів.

На переконання посла Британії, це дійсно якісна перевага над Росією. Окрім того, дипломат нагадав, що Київ має ще кілька сильних козирів - демократію та людей, які мислять інноваційно.

"Це не статична система. У вас є розумні люди, які працюють, обмінюються ідеями та роблять речі по-іншому. Тож, на мою думку, вам треба продовжувати.

Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін поки що хоче змінити стратегію", - підкреслив Кромптон.

Зміни у Росії вже почалися

Попри це, дипломат також зауважив, що певні зміни в країні-агресорці все ж відбуваються. До прикладу, дедалі більше росіян непокояться через витрати на війну.

"Матері хвилюються, що їхніх синів можуть мобілізувати. А що стосується стратегії, то з чогось треба починати. Путін не обирається, тому він не переймається опитуваннями громадської думки так, як це мусять робити демократичні лідери, такі як президент Зеленський чи ваші міністри", - додав посол Британії.

Україна повинна дотиснути Росію

Кромптон також нагадав про нещодавню заяву президента США Дональда Трампа. Як відомо, останній говорив про зміну динаміки на полі бою. Як вважає дипломат, це буде одним із чинників.

"Тож я думаю, що Україна - я впевнений, що так і буде - проявить стратегічне терпіння, демонструватиме рішучість і, за підтримки союзників, продовжуватиме тиск, тож ми сподіваємося, що зможемо досягти мети", - наголосив Кромптон.

На його переконання, вкрай важливо вести переговори, однак також посилювати військовий тиск на Росію.

"І я вважаю, що цього року ви (українці - ред.) діяли в цьому напрямку дуже ефективно", - підсумував посол Британії.