Що у давнину їли та пили на поминках українці: ритуальні страви та їхнє значення

Давні витоки поминальної трапези

У давній українській культурі поминальна їжа завжди мала ритуальний характер. Після похорону та в спеціальні дні поминання родина збиралася за столом не лише для спільної молитви, а й для єднання живих і померлих через символічну трапезу.

Основні страви та їхнє значення

Кутя - головна ритуальна страва, що символізує вічне життя та духовний зв’язок поколінь. Готувалася з пшениці чи ячменю, з маком і медом – знаки чистоти й солодкості майбутнього.

- головна ритуальна страва, що символізує вічне життя та духовний зв’язок поколінь. Готувалася з пшениці чи ячменю, з маком і медом – знаки чистоти й солодкості майбутнього. Млинці - кругла форма уособлює сонце та вічний цикл життя і смерті. Їх пекли в пам’ять про душі предків.

- кругла форма уособлює сонце та вічний цикл життя і смерті. Їх пекли в пам’ять про душі предків. Борщ і каша - "земні" страви, які підкреслюють єдність із предками та спадок, залишений на землі.

- "земні" страви, які підкреслюють єдність із предками та спадок, залишений на землі. Риба - символ душі та спасіння у християнській традиції.

- символ душі та спасіння у християнській традиції. Хліб - обов’язковий елемент, уособлює достаток і безперервність роду.

Що пили на поминках

Узвар - напій із сухофруктів, що асоціюється з життям і плодючістю.

- напій із сухофруктів, що асоціюється з життям і плодючістю. Медовуха чи легке домашнє пиво - символ добробуту та єдності громади.

- символ добробуту та єдності громади. Вино - використовували рідше, здебільшого для сакрального підтексту.

Кожна страва на поминальному столі має своє значення (фото: Getty Images)

Живий спадок

Сьогодні поминальні трапези спрощені, але в багатьох родинах досі готують кутю, узвар і млинці. Давні сенси вже не завжди усвідомлюються, проте традиція спільної трапези зберігає головне - пам’ять і повагу до предків.

Що готувати на поминки

Традиційна поминальна трапеза може бути не лише символічною, а й практичною. Ось кілька страв і напоїв, які можна приготувати вдома, зберігаючи давні традиції:

Кутя - класична страва на основі пшениці або ячменю, з маком, медом, родзинками та горіхами. Можна додати трохи сухофруктів для смаку та кольору.

- класична страва на основі пшениці або ячменю, з маком, медом, родзинками та горіхами. Можна додати трохи сухофруктів для смаку та кольору. Млинці - круглі, символічні, готуються з пшеничного тіста. Можна подавати з медом або домашнім узваром.

- круглі, символічні, готуються з пшеничного тіста. Можна подавати з медом або домашнім узваром. Борщ - легкий, без м’яса або з невеликою кількістю, для символічної "земної" страви.

- легкий, без м’яса або з невеликою кількістю, для символічної "земної" страви. Каша - рисова або гречана, як елемент символу єдності з предками.

- рисова або гречана, як елемент символу єдності з предками. Узвар - напій із сушених яблук, груш, слив та родзинок. Для смаку можна додати мед і трохи кориці.

- напій із сушених яблук, груш, слив та родзинок. Для смаку можна додати мед і трохи кориці. Риба - запечена або варена, у православній традиції часто використовувалася як символ душі та спасіння.

- запечена або варена, у православній традиції часто використовувалася як символ душі та спасіння. Хліб - домашній, житній або пшеничний, обов’язковий атрибут поминального столу.

Порада. Навіть якщо ви готуєте сучасну версію поминальної трапези, зберігайте символічний сенс кожної страви. Важливо не тільки приготувати, а й усвідомлювати, що ці страви – знак пам’яті, поваги та духовної єдності.

Узвар в Україні ставлять на стіл не тільки на свята, а й на поминки (фото: instagram.com/lotosmag)