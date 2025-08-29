UA

Що у давнину їли та пили на поминках українці: ритуальні страви та їхнє значення

Які страви та напої мають бути на поминальному столі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У давній українській традиції поминальна трапеза мала глибоке символічне значення. Кожна страва, кожен напій, які подавалися після похорону чи в поминальні дні, були своєрідними знаками пам’яті та пошани до покійних. Ці звичаї передавалися з покоління в покоління і збереглися до наших днів.

Які страви та напої заведено ставити на стіл на поминках з давніх-давен, розповідає РБК-Україна.

Давні витоки поминальної трапези

У давній українській культурі поминальна їжа завжди мала ритуальний характер. Після похорону та в спеціальні дні поминання родина збиралася за столом не лише для спільної молитви, а й для єднання живих і померлих через символічну трапезу.

Основні страви та їхнє значення

  • Кутя - головна ритуальна страва, що символізує вічне життя та духовний зв’язок поколінь. Готувалася з пшениці чи ячменю, з маком і медом – знаки чистоти й солодкості майбутнього.
  • Млинці - кругла форма уособлює сонце та вічний цикл життя і смерті. Їх пекли в пам’ять про душі предків.
  • Борщ і каша - "земні" страви, які підкреслюють єдність із предками та спадок, залишений на землі.
  • Риба - символ душі та спасіння у християнській традиції.
  • Хліб - обов’язковий елемент, уособлює достаток і безперервність роду.

Що пили на поминках

  • Узвар - напій із сухофруктів, що асоціюється з життям і плодючістю.
  • Медовуха чи легке домашнє пиво - символ добробуту та єдності громади.
  • Вино - використовували рідше, здебільшого для сакрального підтексту.

Кожна страва на поминальному столі має своє значення (фото: Getty Images)

Живий спадок

Сьогодні поминальні трапези спрощені, але в багатьох родинах досі готують кутю, узвар і млинці. Давні сенси вже не завжди усвідомлюються, проте традиція спільної трапези зберігає головне - пам’ять і повагу до предків.

Що готувати на поминки

Традиційна поминальна трапеза може бути не лише символічною, а й практичною. Ось кілька страв і напоїв, які можна приготувати вдома, зберігаючи давні традиції:

  • Кутя - класична страва на основі пшениці або ячменю, з маком, медом, родзинками та горіхами. Можна додати трохи сухофруктів для смаку та кольору.
  • Млинці - круглі, символічні, готуються з пшеничного тіста. Можна подавати з медом або домашнім узваром.
  • Борщ - легкий, без м’яса або з невеликою кількістю, для символічної "земної" страви.
  • Каша - рисова або гречана, як елемент символу єдності з предками.
  • Узвар - напій із сушених яблук, груш, слив та родзинок. Для смаку можна додати мед і трохи кориці.
  • Риба - запечена або варена, у православній традиції часто використовувалася як символ душі та спасіння.
  • Хліб - домашній, житній або пшеничний, обов’язковий атрибут поминального столу.

Порада. Навіть якщо ви готуєте сучасну версію поминальної трапези, зберігайте символічний сенс кожної страви. Важливо не тільки приготувати, а й усвідомлювати, що ці страви – знак пам’яті, поваги та духовної єдності.

Узвар в Україні ставлять на стіл не тільки на свята, а й на поминки (фото: instagram.com/lotosmag)

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Інститут народознавства НАН України, Центр української культури та мистецтва, Український інститут національної пам'яті.

