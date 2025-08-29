Що у давнину їли та пили на поминках українці: ритуальні страви та їхнє значення

У давній українській традиції поминальна трапеза мала глибоке символічне значення. Кожна страва, кожен напій, які подавалися після похорону чи в поминальні дні, були своєрідними знаками пам’яті та пошани до покійних. Ці звичаї передавалися з покоління в покоління і збереглися до наших днів.
Які страви та напої заведено ставити на стіл на поминках з давніх-давен, розповідає РБК-Україна.
У давній українській культурі поминальна їжа завжди мала ритуальний характер. Після похорону та в спеціальні дні поминання родина збиралася за столом не лише для спільної молитви, а й для єднання живих і померлих через символічну трапезу.
Кожна страва на поминальному столі має своє значення (фото: Getty Images)
Сьогодні поминальні трапези спрощені, але в багатьох родинах досі готують кутю, узвар і млинці. Давні сенси вже не завжди усвідомлюються, проте традиція спільної трапези зберігає головне - пам’ять і повагу до предків.
Традиційна поминальна трапеза може бути не лише символічною, а й практичною. Ось кілька страв і напоїв, які можна приготувати вдома, зберігаючи давні традиції:
Порада. Навіть якщо ви готуєте сучасну версію поминальної трапези, зберігайте символічний сенс кожної страви. Важливо не тільки приготувати, а й усвідомлювати, що ці страви – знак пам’яті, поваги та духовної єдності.
Узвар в Україні ставлять на стіл не тільки на свята, а й на поминки (фото: instagram.com/lotosmag)
Вас також може зацікавити:
Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Інститут народознавства НАН України, Центр української культури та мистецтва, Український інститут національної пам'яті.