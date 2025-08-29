RU

Что в древности ели и пили на поминках украинцы: ритуальные блюда и их значение

Какие блюда и напитки должны быть на поминальном столе (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В древней украинской традиции поминальная трапеза имела глубокое символическое значение. Каждое блюдо, каждый напиток, которые подавались после похорон или в поминальные дни, были своеобразными знаками памяти и уважения к усопшим. Эти обычаи передавались из поколения в поколение и сохранились до наших дней.

Какие блюда и напитки принято ставить на стол на поминках с давних времен, рассказывает РБК-Украина.

Древние истоки поминальной трапезы

В древней украинской культуре поминальная еда всегда имела ритуальный характер. После похорон и в специальные дни поминовения семья собиралась за столом не только для совместной молитвы, но и для единения живых и умерших через символическую трапезу.

Основные блюда и их значение

  • Кутья - главное ритуальное блюдо, символизирующее вечную жизнь и духовную связь поколений. Готовилась из пшеницы или ячменя, с маком и медом - знаки чистоты и сладости будущего.
  • Блины - круглая форма олицетворяет солнце и вечный цикл жизни и смерти. Их пекли в память о душах предков.
  • Борщ и каша - "земные" блюда, которые подчеркивают единство с предками и наследство, оставленное на земле.
  • Рыба - символ души и спасения в христианской традиции.
  • Хлеб - обязательный элемент, олицетворяет достаток и непрерывность рода.

Что пили на поминках

  • Узвар - напиток из сухофруктов, ассоциирующийся с жизнью и плодовитостью.
  • Медовуха или легкое домашнее пиво - символ благополучия и единства общины.
  • Вино - использовали реже, в основном для сакрального подтекста.

Каждое блюдо на поминальном столе имеет свое значение (фото: Getty Images)

Живое наследие

Сегодня поминальные трапезы упрощены, но во многих семьях до сих пор готовят кутью, узвар и блины. Давние смыслы уже не всегда осознаются, однако традиция совместной трапезы сохраняет главное - память и уважение к предкам.

Что готовить на поминки

Традиционная поминальная трапеза может быть не только символической, но и практичной. Вот несколько блюд и напитков, которые можно приготовить дома, сохраняя древние традиции:

  • Кутья - классическое блюдо на основе пшеницы или ячменя, с маком, медом, изюмом и орехами. Можно добавить немного сухофруктов для вкуса и цвета.
  • Блины - круглые, символические, готовятся из пшеничного теста. Можно подавать с медом или домашним компотом.
  • Борщ - легкий, без мяса или с небольшим количеством, для символического "земного" блюда.
  • Каша - рисовая или гречневая, как элемент символа единства с предками.
  • Узвар - напиток из сушеных яблок, груш, слив и изюма. Для вкуса можно добавить мед и немного корицы.
  • Рыба - запеченная или вареная, в православной традиции часто использовалась как символ души и спасения.
  • Хлеб - домашний, ржаной или пшеничный, обязательный атрибут поминального стола.

Совет. Даже если вы готовите современную версию поминальной трапезы, сохраняйте символический смысл каждого блюда. Важно не только приготовить, но и осознавать, что эти блюда - знак памяти, уважения и духовного единства.

Узвар в Украине ставят на стол не только на праздники, но и на поминки (фото: instagram.com/lotosmag)

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Институт народоведения НАН Украины, Центр украинской культуры и искусства, Украинский институт национальной памяти.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТрадицииИстория УкраиныПоминальные субботы