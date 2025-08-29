Что в древности ели и пили на поминках украинцы: ритуальные блюда и их значение

В древней украинской традиции поминальная трапеза имела глубокое символическое значение. Каждое блюдо, каждый напиток, которые подавались после похорон или в поминальные дни, были своеобразными знаками памяти и уважения к усопшим. Эти обычаи передавались из поколения в поколение и сохранились до наших дней.
Какие блюда и напитки принято ставить на стол на поминках с давних времен, рассказывает РБК-Украина.
В древней украинской культуре поминальная еда всегда имела ритуальный характер. После похорон и в специальные дни поминовения семья собиралась за столом не только для совместной молитвы, но и для единения живых и умерших через символическую трапезу.
Каждое блюдо на поминальном столе имеет свое значение (фото: Getty Images)
Сегодня поминальные трапезы упрощены, но во многих семьях до сих пор готовят кутью, узвар и блины. Давние смыслы уже не всегда осознаются, однако традиция совместной трапезы сохраняет главное - память и уважение к предкам.
Традиционная поминальная трапеза может быть не только символической, но и практичной. Вот несколько блюд и напитков, которые можно приготовить дома, сохраняя древние традиции:
Совет. Даже если вы готовите современную версию поминальной трапезы, сохраняйте символический смысл каждого блюда. Важно не только приготовить, но и осознавать, что эти блюда - знак памяти, уважения и духовного единства.
Узвар в Украине ставят на стол не только на праздники, но и на поминки (фото: instagram.com/lotosmag)
