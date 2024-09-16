Що дасть зона вільної торгівлі з Туреччиною: відповідь посла України

Як зазначив посол, розрахунки показували можливість зростання насамперед українського експорту до Туреччини. Сьогодні тарифні обмеження, які стоять на українську готову продукцію, є доволі високими від 30% до 180%.

"Зараз ці тарифи будуть поступово зніматися, особливо на промислову продукцію, адже більше 90% промислової продукції можна буде постачати до Туреччини за нульовою ставкою. З сільським господарством трошки по іншому, оскільки кожна з сторін захищає свій ринок. На початку приблизно 7,5-8% агропромислової продукції можна буде постачати за нульовою ставкою", - сказав він.

За його словами, встановлені певні перехідні періоди, які дозволятимуть певним групам товарів проходити через них з відповідною зниженою ставкою мита або квотами. І це також дозволить протестити ринок, наскільки та чи інша продукція з однієї або з іншої країни не створює загрози внутрішньому ринку.

Для контролю за імплементацією Угоди створюється відповідний торговий комітет, на чолі з двома заступниками міністрів торгівлі і економіки. Вже є відповідна домовленість про можливість перегляду цієї угоди на більш корисні для нас умови. Тому робота в цьому плані ведеться, повідомив посол.

"Зараз обсяг торгівлі складає в середньому десь 7 плюс мільярдів доларів на рік. Розрахунок йде, що за 2-3 роки ми можемо вийти на 10 плюс і з тенденцією до зростання, саме з розрахунку на готову українську продукцію на турецькому ринку", - сказав Боднар.

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю у Києві 3 лютого 2022 року у присутності президентів Володимира Зеленського та Реджепа Тайіпа Ердогана.

За даними Мінекономіки, угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3-7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2-5 років для промислових товарів, 2-10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.