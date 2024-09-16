Что даст зона свободной торговли с Турцией: ответ посла Украины

Как отметил посол, расчеты показывали возможность роста, прежде всего, украинского экспорта в Турцию. Сегодня тарифные ограничения, которые стоят на украинскую готовую продукцию, достаточно высоки от 30% до 180%.

"Сейчас эти тарифы будут постепенно сниматься, особенно на промышленную продукцию, ведь более 90% промышленной продукции можно будет поставлять в Турцию по нулевой ставке. С сельским хозяйством немного по другому, поскольку каждая из сторон защищает свой рынок. В начале примерно 7,5- 8% агропромышленной продукции можно будет поставлять по нулевой ставке", – сказал он.

По его словам, установлены определенные переходные периоды, позволяющие определенным группам товаров проходить через них с соответствующей пониженной ставкой пошлины или квотами. И это также позволит протестировать рынок, насколько та или иная продукция из одной или другой страны не создает угрозы внутреннему рынку.

Для контроля за имплементацией Соглашения создается соответствующий торговый комитет во главе с двумя заместителями министров торговли и экономики. Уже есть соответствующая договоренность о возможности пересмотра этого соглашения на более полезные условия. Потому работа в этом плане ведется, сообщил посол.

"Сейчас объем торговли составляет в среднем где-то 7 плюс миллиардов долларов в год. Расчет идет, что за 2-3 года мы можем выйти на 10 плюс и с тенденцией к росту, именно в расчете на готовую украинскую продукцию на турецком рынке", - сказал он. Боднар.

Соглашение о свободной торговле с Турцией

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле в Киеве 3 февраля 2022 года в присутствии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным Минэкономики, соглашение предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозной пошлины для 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3-7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2-5 лет для промышленных товаров, 2-10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.