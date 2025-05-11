Що дасть Україні угода зі США по рідкісноземельних металах: думка науковця

Україна може отримати від США сучасні технології розвідки надр і точні оцінки покладів. Це відкриє шлях до розвитку виробництва.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

Наразі в країні майже немає виробництва рідкісних металів, але із залученням інвестицій та технологій від США ця ситуація може змінитись.

Це дозволить точніше оцінити наявність корисних копалин в Україні та сприятиме створенню нових робочих місць у цій галузі, що є важливим для розвитку внутрішнього ринку праці.

Співпраця України зі США у видобутку рідкісноземельних металів може стати важливим кроком для розвитку національної економіки.

Що відомо про угоду зі США про копалини

Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.

Документ, підписаний першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом, став результатом тривалих переговорів між двома країнами та навіть предметом суперечок. Втім, як зазначали в уряді, Україна змогла домогтися вигідних для себе умов.

Загалом фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.

Водночас, як заявили в Мінекономіки, внесок України за рахунок доходів стосуватиметься не лише нових, але і так званих "сплячих ліцензій".

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