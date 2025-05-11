Что даст Украине соглашение с США по редкоземельным металлам: мнение ученого

Украина может получить от США современные технологии разведки недр и точные оценки залежей. Это откроет путь к развитию производства.

Сейчас в стране почти нет производства редких металлов, но с привлечением инвестиций и технологий от США эта ситуация может измениться.

Это позволит точнее оценить наличие полезных ископаемых в Украине и будет способствовать созданию новых рабочих мест в этой области, что важно для развития внутреннего рынка труда.

Сотрудничество Украины с США в добыче редкоземельных металлов может стать важным шагом для развития национальной экономики.

Что известно о соглашении с США об ископаемых

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.

Документ, подписанный первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом, стал результатом длительных переговоров между двумя странами и даже предметом споров. Впрочем, как отмечали в правительстве, Украина смогла добиться выгодных для себя условий.

В целом фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно.

В то же время, как заявили в Минэкономики, вклад Украины за счет доходов будет касаться не только новых, но и так называемых "спящих лицензий".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.