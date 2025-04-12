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Що чекати від погоди на 12 квітня та Великдень? Синоптик дала прогноз

Фото: синоптик дала прогноз на 12 квітня в Україні (t.me/PohodaNatalka)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 квітня, тепло почне поступово повертатись в Україну. На Великдень теж буде гарна погода.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7...+12 градусів, у Луганській та Харківській областях до +14 градусів", - розповіла вона.

Вночі заморозки залишаться лише острівцями і вже поступово щезатимуть.

"Переважно у більшості областей буде без опадів, лише вдень на південному сході - залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та найближчі дні

У Києві 12 квітня без опадів. Вдень +7....+9 градусів. 13 квітня на Вербну неділю в Україні очікуються сонячні +10...+15 градусів.

Попередньо, на Великдень буде тепло, +14....+20 градусів, але, як нагадала синоптик, прогноз ще потребуватиме уточнення.

Погода в Україні

Вранці 11 квітня в Україні засніжило, як і за попередні кілька днів. У деяких регіонах сніг утворив кучугури до 16 см.

Зокрема, в Херсонській області через погіршення погодних умов на дорогах утворилася ожеледиця. А в Миколаєві тролейбуси та трамваї курсували із затримками через ускладнені погодні умови.

Сніг йшов і у Карпатах. Нагадаємо, що українські гори засипало снігом і вранці 10 квітня. Кучугури місцями в Карпатах тоді досягли метра.

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