Що чекати від погоди на 12 квітня та Великдень? Синоптик дала прогноз

12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7...+12 градусів, у Луганській та Харківській областях до +14 градусів", - розповіла вона.

Вночі заморозки залишаться лише острівцями і вже поступово щезатимуть.

"Переважно у більшості областей буде без опадів, лише вдень на південному сході - залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та найближчі дні

У Києві 12 квітня без опадів. Вдень +7....+9 градусів. 13 квітня на Вербну неділю в Україні очікуються сонячні +10...+15 градусів.

Попередньо, на Великдень буде тепло, +14....+20 градусів, але, як нагадала синоптик, прогноз ще потребуватиме уточнення.