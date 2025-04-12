Что ждать от погоды на 12 апреля и Пасху? Синоптик дала прогноз

12 апреля в Украине ожидается дневная температура воздуха +7...+12 градусов, в Луганской и Харьковской областях до +14 градусов", - рассказала она.

Ночью заморозки останутся лишь островками и уже постепенно будут исчезать.

"Преимущественно в большинстве областей будет без осадков, только днем на юго-востоке - остатки циклона с дождем, мокрым снегом и сильным ветром", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и ближайшие дни

В Киеве 12 апреля без осадков. Днем +7....+9 градусов. 13 апреля на Вербное воскресенье в Украине ожидаются солнечные +10...+15 градусов.

Предварительно, на Пасху будет тепло, +14....+20 градусов, но, как напомнила синоптик, прогноз еще потребует уточнения.