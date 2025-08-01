Що буде зі світлом до кінця року: очікування дефіциту е/е змінилися на краще

Енергетики швидко відновлюють електропостачання

Як зазначається у звіті, попри нові руйнування енергосистеми у 2025 році, енергетики продовжують ремонтні кампанії, зокрема з відновлення маневрових потужностей.

Завдяки стабільнішій енергетичній ситуації у першій половині року, НБУ знизив оцінку дефіциту електроенергії до 1% у 2025 році. У квітні прогноз був у три рази гіршим - дефіцит тоді оцінювали в 3%.



У 2027 році дефіциту енергії вже не буде

За оновленим прогнозом Нацбанку, у 2026 році дефіцит електроенергії з урахуванням імпорту залишиться на рівні 1%. А у 2027 році потреби в імпорті електроенергії взагалі не буде.

Такі незначні обсяги дефіциту практично не впливатимуть на темпи економічного зростання. Крім того, зниження потреб в аварійних джерелах живлення зменшить витрати бізнесу й тиск на інфляцію.

Відновлення йде, але ризики залишаються

У разі швидшої стабілізації ситуації в країні темпи ремонтів можуть бути навіть вищими, ніж закладено в базовому сценарії. Але це й означає зростання потреб в енергії для бізнесу та населення.

Утім, ризики подальших атак на енергетичну інфраструктуру з боку РФ залишаються суттєвими. Такі удари можуть знизити ВВП не лише через втрати виробництва енергії, а й через збої у постачанні для промисловості.

Альтернативна енергетика

Зростання витрат бізнесу на резервне енергопостачання або імпорт газу чинитиме тиск на ціни. Це означає збереження інфляційних ризиків у разі погіршення ситуації.

Водночас швидке відновлення газовидобутку, електрогенерації та розвиток "зеленої" енергетики допоможуть уникнути найгірших сценаріїв. За таких умов енергетика працюватиме стабільніше, а економіка отримає додатковий поштовх до зростання.