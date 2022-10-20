Що буде з віяловими відключеннями далі: відповідь експертів

Як реагує енергосистема

Гнучкість систем електропостачання зазвичай забезпечується самими виробниками - тепловими електростанціями, відновлюваними джерелами та системами накопичення. Саме вони здатні швидко змінювати обсяг генерації у відповідь потреби споживача.

На думку аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, з огляду на це росіяни б'ють по регулюючих потужностях та точках її з'єднання з енергосистемою України.

"Це позначається на частковій втраті можливостей миттєво реагувати на зміну обсягів споживання. Наша відповідь - реанімація маневреності енергосистеми шляхом управління попитом споживачів, тобто зміна графіка навантаження за командою диспетчера", - зазначив він.

Як далі розвиватиметься ситуація

За словами радника міністра енергетики України Олександра Харченка, з початком опалювального сезону включатимуться центральні системи, і в багатьох містах має знизитися споживання електроенергії, оскільки люди перестануть користуватись опалювальними приладами.

Водночас очікується, що найближчим часом кілька енергоблоків різних типів вийдуть з планових ремонтів.

"Ремонти були розраховані саме так, щоб наприкінці жовтня можна було забезпечити максимум генерації. Є надія, що вони включаться і забезпечать достатню потужність, щоб не було проблем з виробництвом електроенергії", - зазначив Харченко.

Проте головним питанням залишається інтенсивність російських атак.

"З одного боку дуже інтенсивно йдуть ремонти та відновлювальні роботи, але з іншого - атаки теж дуже сильні та сфокусовані (на енергооб'єктах, - ред.), і тут відбувається змагання між стійкістю енергетичної системи та кількістю ракет у московитів. Я абсолютно впевнений, що наша система переможе і всі ці атаки ми переживемо. І добре, що українці розуміють, що економія електроенергії - це важливо. Зараз вимкнена праска - це постріл у бік Москви", - додав Харченко.

За його словами, зараз кожен заощаджений кіловат в одному місті дозволяє скоротити термін відключення електроенергії в іншому місті, а можливо й уникнути віялового відключення.

Навіщо потрібні віялові відключення

Віялові відключення потрібні, щоб балансувати виробництво та споживання електроенергії у періоди, коли з якихось причин її виробництво скорочується. Зараз після практично щоденних руйнувань об'єктів енергогенерації частина ТЕЦ періодично виходить з ладу або суттєво скорочує виробництво. У таких випадках, якщо балансу виробництва та споживання не вдається досягти за рахунок економії, доводиться вдаватися до тимчасового відключення споживачів від мережі. У періоди відключень навантаження на систему знижується, що дозволяє проводити ремонтні роботи. Терміни та періоди вимкнення безпосередньо залежать від ступеня пошкодження об'єкта.

З 10 жовтня більшу частину пошкоджень вдавалося ліквідувати без віялових відключень - частково і більш раціональному споживанню. Проте, останніми днями температура в Україні знизилася, і споживання, відповідно, збільшилося. Настала ситуація, коли навіть при економії електроенергії баланс досягти не вдається і доводиться вдаватися до відключень.

Зазначимо, що перша масована атака на енергооб'єкти минулого тижня припала на західну частину України, а потім перейшла на центральну. Через серйозні руйнування та брак генерації було припинено експорт електроенергії.

Якщо руйнування генерації продовжаться, то з огляду на зниження температури уникнути віялових відключень надалі буде складно - напевно вони продовжаться. До того ж, через похмуру погоду, сонячна генерація, яка раніше трохи поповнювала баланс, практично неможлива.

Таким чином, на сьогоднішній день основними факторами, які дозволять скоротити терміни відключень, є: наявність у достатньому обсязі матеріалів та ресурсів для проведення ремонтів. І, безумовно, фактор раціонального використання та максимальної економії електроенергії стає більш значущим для забезпечення мінімальних термінів для примусових відключень споживачів.