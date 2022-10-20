Что будет с веерными отключениями дальше: ответ экспертов

Как реагирует энергосистема

Гибкость систем электроснабжения традиционно обеспечивается самими производителями - тепловыми электростанциями, возобновляемыми источниками и системами накопления. Именно они способны быстро изменять объем генерации в ответ на нужды потребителя.

По мнению аналитика энергетических рынков Максима Билявского, с учетом этого россияне бьют по регулирующим мощностям и точкам ее соединения с энергосистемой Украины.

"Это сказывается на частичной утрате возможностей мгновенно реагировать на изменение объемов потребления. Наш ответ - реанимация маневренности энергосистемы путем управления спросом потребителей, то есть изменение графика нагрузки по команде диспетчера", - отметил он.

Как дальше будет развиваться ситуация

По словам советника министра энергетики Украины Александра Харченко, с началом отопительного сезона будут включаться центральные системы, и во многих городах должно снизиться потребление электроэнергии, поскольку люди перестанут пользоваться отопительными приборами.

Одновременно ожидается, что в ближайшее время несколько энергоблоков разных типов выйдут из плановых ремонтов.

"Ремонты были рассчитаны именно так, чтоб в конце октября можно было обеспечить максимум генерации. Есть надежда что они включатся и обеспечат достаточную мощность чтоб не было проблем с производством электроэнергии", - отметил Харченко.

Однако главным вопросом остается интенсивность российских атак.

"С одной стороны очень интенсивно идут ремонты и восстановительные работы, но с другой - атаки тоже очень сильные и сфокусированы (на энергообъектах, - ред.), и тут происходит состязание между стойкостью энергетической системы и количеством ракет у московитов. Я абсолютно уверен, что наша система победит и все эти атаки мы переживем. И хорошо, что украинцы понимают, что экономия электроэнергии - это важно. Сейчас выключенный утюг - это выстрел в сторону Москвы", - добавил Харченко.

По его словам, сейчас каждый сэкономленный киловатт в одном городе позволяет сократить срок отключения электроэнергии в другом городе, а возможно и избежать веерного отключения.

Зачем нужны веерные отключения

Веерные отключения нужны, чтобы балансировать производство и потребление электроэнергии в периоды, когда по каким-то причинам ее производство сокращается. Сейчас, после практически ежедневных разрушений объектов энергогенерации, часть ТЭЦ периодически выходят из строя или существенно сокращают производство. В этих случаях, если баланса производства и потребления не удается достичь за счет экономии, приходится прибегать к временному отключению потребителей от сети. В периоды отключений нагрузка на систему снижается, что дает возможность проводить ремонтные работы. Сроки и периоды отключений напрямую зависят от степени повреждения объекта.

С 10 октября большую часть повреждений удавалось ликвидировать без веерных отключений - отчасти и благодаря более рациональному потреблению. Однако, в последние дни температура в Украине понизилась, и потребление, соответственно, увеличилось. Наступила ситуация, когда даже при экономии электроэнергии баланса достичь не удается и приходится прибегать к отключениям.

Отметим, первая массированная атака на энергообъекты на прошлой неделе пришлась на западную часть Украины, а потом перешла на центральную. Из-за серьезных разрушений и нехватки генерации был прекращен экспорт электроэнергии.

Если разрушения генерации продолжатся, то, учитывая снижение температуры, избежать веерных отключений в дальнейшем будет сложно - наверняка они продолжатся. К тому же, из-за пасмурной погоды, солнечная генерация, которая раньше немного пополняла баланс, практически невозможна.

Таким образом, на сегодняшний день основными факторами, которые позволят сократить сроки отключений являются: наличие в достаточном объеме материалов и ресурсов для проведения ремонтов. И безусловно, фактор рационального использования и максимальной экономии электроэнергии становится более значимым для обеспечения минимальных сроков для принудительных отключений потребителей.