Что будет с украинцами в Чехии после марта 2025 года: ответ министра

На днях министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан провел дебаты в Праге, на которые пригласили всех желающих. Один из вопросов, который интересовал украинцев – пребывание беженцев в стране после марта 2025 года.

При каких условиях бежавшие от войны в Украине смогут оставаться в Чехии на дольше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

В Чехии продолжается онлайн-регистрация на продление временной защиты до марта 2025 года. Это максимальный срок действия директивы ЕС о временной защите украинцев.

Во время дебатов беженцы спросили главу МВД Чехии Вита Ракушана, что будет с украинцами после окончания защиты и смогут ли остаться в Чехии украинцы, которые работают, пытаются интегрироваться и выучили чешский язык.

"Понятно, одним из условий будет то, о чем вы спрашиваете – это экономическая самодостаточность, наличие работы, независимость от нашей системы помощи. Такие люди, конечно, получат определенный тип права на долгосрочное пребывание", – ответил Вит Ракушан.

Чиновник добавил, что если война будет продолжаться, то определенный тип временной защиты в Чехии будет действовать и после марта 2025 года.

"Тем людям, которые захотят остаться здесь надолго, мы хотим дать возможность перейти к другому типу права на пребывание", – отметил министр внутренних дел.

В то же время, по словам Вита Ракушана, окончательные решения будут зависеть от общих выводов ЕС. Также правительство обсудит эти вопросы с оппозицией, чтобы правовые основания для пребывания украинских беженцев были длительными и стабильными.