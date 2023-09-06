Що буде з цінами в Україні восени: прогноз Мінекономіки

Як зазначається в огляді, у липні 2023 року сезонне зростання пропозиції було головною причиною дефляції, що фактично є схожим на тенденції мирного часу (у 2022 році дефляції впродовж літнього періоду не спостерігалося).

За даним Мінекономіки загалом, динаміка цін упродовж уже відносно тривалого часу війни визначається переважно стриманим попитом (сфокусованим на товарах першої необхідності, в основному продовольчих).

Тому наразі базова інфляція передусім є відображенням підвищеної витратності виробництва у воєнних умовах (найбільш відчутно це позначається на цінах на продукти харчування з високим ступенем промислової обробки). У той час як небазова інфляція традиційно є найбільш волатильною і відображає поточне зниження цін на продукти, які є сировинними або з низьким ступенем обробки, що і сформувало липневу дефляцію, зазначили в Міністерстві.

Прогноз на осінь

"Оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою - відсутність значних шоків попиту та пропозиції створює підстави очікувати збереження наявного тренду на поступове сповільнення річного темпу інфляції", - йдеться в прогнозі.

Відтак наразі відсутні підстави для істотного прискорення споживчої інфляції найближчим часом. "Хоча варто враховувати послаблення та закінчення з часом впливу літньої сезонності. І, ймовірно, місячні темпи інфляції восени мають бути вищими за літні", - зазначили в Мінекономіки.

Літня дефляція

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. У місячному вимірі ціни в липні впали на 0,6%.

НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%. У квітні НБУ очікував на інфляцію на рівні 14,8%.