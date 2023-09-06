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Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики

Фото: цены будут расти осенью (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июле 2023 года впервые за два года зафиксирована дефляция на потребительском рынке – по данным Госстата цены снизились на 0,6% за месяц. В то же время осенью ситуация изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в июле 2023 года сезонный рост предложения был главной причиной дефляции, что фактически похоже на тенденции мирного времени (в 2022 году дефляции на протяжении летнего периода не наблюдалось).

По данным Минэкономики в целом, динамика цен на протяжении относительно длительного времени войны определяется преимущественно сдержанным спросом (сфокусированным на товарах первой необходимости, в основном продовольственных).

Поэтому базовая инфляция прежде всего является отражением повышенной затратности производства в военных условиях (наиболее ощутимо это сказывается на ценах на продукты питания с высокой степенью промышленной обработки). В то время как небазовая инфляция традиционно является наиболее волатильной и отражает текущее снижение цен на продукты, являющиеся сырьевыми или с низкой степенью обработки, что и сформировало июльскую дефляцию, отметили в Министерстве.

Прогноз на осень

"Оценка перспектив по динамике потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей - отсутствие значительных шоков спроса и предложения создает основания ожидать сохранения существующего тренда постепенное замедление годового темпа инфляции", - говорится в прогнозе.

Следовательно, пока отсутствуют основания для существенного ускорения потребительской инфляции в ближайшее время. "Хотя стоит учитывать ослабление и окончание со временем влияния летней сезонности. И, вероятно, месячные темпы инфляции осенью должны быть выше летних", - отметили в Минэкономики.

Летняя дефляция

Напомним, потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.

НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%.

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