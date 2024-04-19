Що буде з цінами в Україні протягом року: прогноз фінансових аналітиків та банкірів

Інфляція в Україні у 2024 році буде помірною. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо зростання цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .
За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2024 року покращили прогноз щодо інфляції протягом наступних 12 місяців до 7,4%. У березні вони чекали на інфляцію на рівні 8,1%.
Банкіри у квітні прогнозують інфляцію на рівні 9,3%. У січні вони прогнозували зростання цін на 10,4%.
Крім того, населення України в березні очікувало на інфляцію 8,7%. Прогноз керівників підприємств за лютий становить 11,0%.
У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. Інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.
За підсумками березня інфляція в Україні впала до мінімуму з осені 2020 року – 3,2%. Це виявилося значно нижчим за прогноз НБУ . "Відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, які мають малопередбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти харчування", - заявили в НБУ.
Як зазначили в НБУ, швидше здешевлення сирих продуктів пов'язане насамперед із тимчасовими факторами, вплив яких, ймовірно, вичерпається у другому півріччі 2024 року.