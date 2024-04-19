Що буде з цінами в Україні протягом року: прогноз фінансових аналітиків та банкірів

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2024 року покращили прогноз щодо інфляції протягом наступних 12 місяців до 7,4%. У березні вони чекали на інфляцію на рівні 8,1%.

Банкіри у квітні прогнозують інфляцію на рівні 9,3%. У січні вони прогнозували зростання цін на 10,4%.

Крім того, населення України в березні очікувало на інфляцію 8,7%. Прогноз керівників підприємств за лютий становить 11,0%.

Інфляція в Україні

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. Інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.