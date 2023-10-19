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Що буде з цінами в Україні протягом найближчих 12 місяців: прогнози покращуються

Фото: зростання цін в Україні сповільниться (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін в Україні сповільнилося до мінімуму з початку 2021 року. Інфляційні очікування поступово покращуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За даними НБУ, банкіри в жовтні 2023 року чекають на інфляцію в наступні 12 місяців на рівні 12,7%. У липні вони чекали на зростання цін на 13,8%.

Крім того, фінансові аналітики прогнозують інфляцію 10,3% (дані за вересень), керівники підприємств - 14,8% (дані за серпень), населення України - 11,6% (дані за вересень).

Інфляція в Україні

Нагадаємо, 2022 року інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. У вересні 2023 року інфляція знизилася до 7,1%.

НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції на 2023 рік.

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