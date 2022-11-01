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Що буде з цінами в Україні: прогноз уряду

Фото: у 2022-2023 роках гривня втратить дві третини своєї вартості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів покращив очікування щодо зростання споживчих цін в Україні. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладений прогноз інфляції у 28%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№8000).

"При уточнені прогнозу також використано більш консервативний підхід до оцінки інфляційних процесів, з огляду на нижчі темпи відновлення економіки", - йдеться в документі.

Так, прогноз зростання споживчих цін у 2023 році зменшено з 30% до 28% (у вимірі грудень до грудня), а зростання цін виробників зменшено з 35,7% до 32,2% (у вимірі грудень до грудня).

Також з огляду на останні дані, було незначно уточнено в бік зменшення очікувані показники зростання споживчих цін у 2022 році - з 30,1 % до 29,3% у вимірі грудень до грудня, і в бік збільшення цін виробників промислової продукції - з 32,8 % до 38,3%.

За підсумком 9 місяців ціни виробників промислової продукції, за оцінкою Міністерства економіки, зросли на 25,8 %, у річному обчисленні - 51,5 %.

"Поточне зростання цін зумовлено, передусім, впливом війни - тимчасова окупація території та фізичне знищення підприємств добувної промисловості позначилося на випереджаючому зростанні вартості їхньої продукції, що є сировиною для більшості галузей переробної промисловості. На собівартості продукції позначилась також і вартість транспортування, вартість релокації, а також високий ціновий тиск з боку світових цін (особливо на енергоносії)", - йдеться в документі.

Очікується, що у IV кварталі основним фактором впливу буде тиск на ціни виробників через вартість енергоносіїв, що обумовить зростання цін до 10% упродовж кварталу, зазначається в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. У 2023 році інфляція сповільниться до 20,8%, а у 2024 році - до 9,4%.

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