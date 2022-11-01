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Что будет с ценами в Украине: прогноз правительства

Фото: в 2022-2023 годах гривна потеряет две трети своей стоимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров улучшил ожидания по росту потребительских цен в Украине. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложен прогноз инфляции в 28%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку в проект госбюджета (№8000).

"При уточнении прогноза также использован более консервативный подход к оценке инфляционных процессов, учитывая более низкие темпы восстановления экономики", - говорится в документе.

Так, прогноз роста потребительских цен в 2023 году снижен с 30% до 28% (в измерении декабрь к декабрю), а рост цен производителей снижен с 35,7% до 32,2% (в измерении декабрь к декабрю).

Также ввиду последних данных были незначительно уточнены в сторону уменьшения ожидаемые показатели роста потребительских цен в 2022 году - с 30,1% до 29,3% в измерении декабрь до декабря, и в сторону увеличения цен производителей промышленной продукции - с 32, 8% до 38,3%.

По итогам 9 месяцев цены производителей промышленной продукции, по оценке Министерства экономики, выросли на 25,8%, в годовом исчислении - 51,5%.

"Текущий рост цен обусловлен прежде всего влиянием войны - временная оккупация территории и физическое уничтожение предприятий добывающей промышленности сказалось на опережающем росте стоимости их продукции, которая является сырьем для большинства отраслей перерабатывающей промышленности. На себестоимости продукции отразилась также и стоимость транспортировки, стоимость релокации, а также высокое ценовое давление со стороны мировых цен (особенно энергоносителей)", - говорится в документе.

Ожидается, что в IV квартале основным фактором влияния будет давление на цены производителей из-за стоимости энергоносителей, что обусловит рост цен до 10% в течение квартала, отмечается в пояснительной записке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

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