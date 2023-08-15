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Що буде з цінами в Україні: прогноз на найближчі 12 місяців

Фото: зростання цін в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося. Фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

За даними НБУ, фінансові аналітики у липні 2023 року прогнозували, що протягом наступних 12 інфляція становитиме 12,0%. У червні вони чекали на 13,5%.

Населення в липні чекало на інфляцію 13,1% (у червні - 14,0%)

Крім того, банкіри у липні прогнозують інфляцію протягом наступних 12 місяців на рівні 13,8%.

Інфляція в Україні

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. У місячному обчисленні ціни у липні впали на 0,6%.

НБУ прогнозує , що інфляція в Україні суттєво сповільниться і становитиме лише 10,6% наприкінці 2023 року. Водночас, ціни на продукти харчування дорожчатимуть швидше до врожаю літа наступного року.

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