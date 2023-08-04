Що буде з цінами на продукти в Україні: прогноз НБУ

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні суттєво уповільниться та складе лише 10,6% наприкінці 2023 року. Водночас ціни на продукти харчування будуть дорожчати швидше до врожаю літа наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, у ІІ кварталі 2023 року сповільнення інфляції тривало (до 12,8% р/р у червні). Фактичні темпи зростання цін були нижчими за квітневий прогноз НБУ, передусім унаслідок достатньої пропозиції харчових продуктів та пального, стабільної ситуації в енергетиці.

Інфляцію також стримували ефекти від зміцнення готівкового курсу гривні та мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ. Ці чинники переважили ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених унаслідок війни, та підвищення тарифів на електроенергію для населення, зазначають в НБУ.

Пропозиція продуктів

За даними НБУ, пропозиція с/г продукції залишалася достатньою для забезпечення внутрішніх потреб, попри низькі торішні урожаї та наслідки руйнування Каховської ГЕС. Крім того, тривало зниження світових цін на ці товари, а експортні ціни на українське збіжжя та іншу с/г продукцію були ще нижчими через логістичні труднощі та високі ризики, зокрема через перебої в роботі "зернового коридору".

Додатковим чинником стала невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС. У результаті знижувалися ціни на борошно та крупи, а подорожчання молочних продуктів та соняшникової олії сповільнилося. У результаті повільніше зростав індекс цін на сирі продукти харчування (18,2% р/р у червні). Це обмежувало зростання цін і на оброблені продукти харчування (14,7% р/р). Водночас високими темпами дорожчали овочі борщового набору (зокрема капуста, цибуля, морква) внаслідок більш раннього, ніж зазвичай, вичерпання торішніх запасів та пропозиції раннього урожаю в Україні, зазначають НБУ.

Швидше дорожчало м'ясо внаслідок недостатньої внутрішньої пропозиції та слабкого імпорту на тлі підвищення світових цін. Зберігалися високі темпи подорожчання яєць через ефекти бази порівняння та збільшення експорту.

"Ці чинники, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі стримуватимуть падіння продовольчої інфляції в цьому році",

Прогноз зростання цін

У НБУ прогнозують, що обмежена пропозиція овочів і фруктів із південних регіонів підтримуватиме інфляцію сирих продуктів на двознаковому рівні до наступного врожаю.

Після очікуваного зниження безпекових ризиків (з середини 2024 року) продовольча інфляція сповільниться завдяки відновленню виробництв на постраждалих від війни територіях, а також збільшенню врожаїв в інших областях. Вагомим чинником буде й очікуване на прогнозному горизонті зниження світових цін на продовольство та енергоносії, очікують в НБУ.

"Із надходженням на ринок нової продукції у 2024 році інфляція сирих продуктів знизиться до однознакового рівня. У 2025 році вона знизиться приблизно до 3% за умови, що не буде нових шоків пропозиції. Лише повернення мігрантів і відновлення споживчого попиту стримуватиме інфляцію сирих продуктів від суттєвішого зниження", - йдеться в прогнозі.