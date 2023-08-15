RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что будет с ценам в Украине: прогноз на ближайшие 12 месяцев

Фото: рост цен в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые аналитики в июле 2023 года прогнозировали, что в течение следующих 12 инфляция составит 12,0%.  В июне они ожидали 13,5%.

Население в июле ждало инфляцию 13,1%  (в июне - 14,0%)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют инфляцию в течение следующих 12 месяцев на уровне 13,8%.

Инфляция в Украине

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время цены на продукты питания будут дорожать быстрее до урожая лета следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине