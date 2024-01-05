Що буде з цінами в Україні на початку 2024 року: прогноз Мінекономіки

На початку 2024 року інфляція в Україні залишиться на низькому рівні. Водночас в цілому за рік темпи зростання цін прискоряться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки.
"За підсумком 2023 року отримаємо низьку інфляцію. На початку наступного року, у разі відсутності форс-мажору, можна очікувати продовження тренду також невисокої інфляції, хоча, напевно, в цілому вона перевищить показник попереднього року", - йдеться в огляді.
У міністерстві також зауважили, що ускладнені війною економічні процеси (масштабні міграційні потоки, брак робочої сили, зруйновані виробничі потужності) на фоні високих ризиків з питань безпеки та посилення невизначеності, зокрема щодо фінансування у 2024 році, створюють ризик зростання волатильності цін та в підсумку - до пришвидшення інфляційних процесів у країні.
Як зазначили в Мінекономіки, у листопаді споживча інфляція уповільнилася до 0,5% за місяць, у річному розрахунку - до 5,1%, що є низьким для воєнних реалій.
"Такий тренд був сформований стабільною в цілому пропозицією товарів та послуг, яка наразі органічно поєднується із поточними тенденціями поступового зростання попиту в економіці, пов'язаними із загальним процесом відновлення", - йдеться в огляді.
У міністерстві назвали таки чинники низької інфляції:
Зростання споживчих цін в Україні у листопаді уповільнилося до 5,1%. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.
Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%.
Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз п