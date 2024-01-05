Что будет с ценами в Украине в начале 2024 года: прогноз Минэкономики

В начале 2024 инфляция в Украине останется на низком уровне. В то же время в целом за год темпы роста цен ускорятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики.
"По итогу 2023 года получим низкую инфляцию. В начале следующего года, в случае отсутствия форс-мажора, можно ожидать продолжения тренда также невысокой инфляции, хотя наверняка в целом она превысит показатель предыдущего года", - говорится в обзоре.
В министерстве также отметили, что усложненные войной экономические процессы (масштабные миграционные потоки, нехватка рабочей силы, разрушенные производственные мощности) на фоне высоких рисков по вопросам безопасности и усиления неопределенности, в частности по финансированию в 2024 году, создают риск роста волатильности цен и в итоге - к ускорения инфляционных процессов в стране.
Как отметили в Минэкономики, в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 0,5% за месяц, в годовом расчете - до 5,1%, что низко для военных реалий.
"Такой тренд был сформирован стабильным в целом предложением товаров и услуг, которое сейчас органично сочетается с текущими тенденциями постепенного роста спроса в экономике, связанными с общим процессом восстановления", - говорится в обзоре.
В министерстве назвали факторы низкой инфляции:
Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.
Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.
Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз п