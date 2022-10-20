Що буде з цінами в Україні: НБУ змінив прогноз до кінця року

Згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році інфляція сповільниться до 20,8% (попередній прогноз - 20,7%), а у 2024 році - до 9.4% (прогноз не змінився).

Як зазначив Пишний, інфляція наприкінці цього року прискориться до близько 30%, але знижуватиметься в наступні роки за умови очікуваного зниження ризиків безпеки та злагодженої монетарної та фіскальної політики.

"Прискорення інфляції цього року можна вважати досить помірним з огляду на виклики наймасштабнішої європейської війни з часів Другої світової та багаторічні інфляційні рекорди у багатьох країнах світу", - сказав глава НБУ.

Національний банк очікує, що з наступного року інфляція почне сповільнюватись завдяки:

поступового налагодження логістики та виробництва;

згасання світової інфляції;

помірно жорстким монетарним умовам;

зваженої монетарної політики уряду та відмови від монетизації бюджету.

Зниження ризиків безпеки з середини наступного року, яке є основним припущенням базового прогнозу, дозволить:

покращити інфляційні очікування;

знизити ризики для підприємницької діяльності;

знизити виробничі витрати та налагодити логістику;

відновити потужність підприємств.

"Все це сприятиме уповільненню інфляції наступного року нижче 21%, а через рік - нижче 10%", - сказав він.