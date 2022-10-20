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Что будет с ценами в Украине: НБУ изменил прогноз до конца года

Фото: гривна потеряет треть своей стоимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит более 30%. В июле НБУ также прогнозировал инфляцию на уровне 31%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году инфляция замедлится до 20,8% (предыдущий прогноз - 20,7%), а в 2024 году - до 9.4% (прогноз не изменился).

Как отметил Пышный, инфляция в конце этого года ускорится до около 30%, но будет снижаться в последующие годы при условии ожидаемого снижения рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики.

"Ускорение инфляции в этом году можно считать довольно умеренным, учитывая вызовы самой масштабной европейской войны со времен Второй мировой и многолетние инфляционные рекорды во многих странах мира", - сказал глава НБУ.

Национальный банк ожидает, что со следующего года инфляция начнет замедляться благодаря:

  • постепенному налаживанию логистики и производства;
  • угасанию мировой инфляции;
  • умеренно жестким монетарным условиям;
  • взвешенной монетарной политике правительства и отказе от монетизации бюджета.

Снижение рисков безопасности с середины следующего года, которое является основным предположением базового прогноза, позволит:

  • улучшить инфляционные ожидания;
  • снизить риски для предпринимательской деятельности;
  • снизить производственные затраты и наладить логистику;
  • восстановить мощности предприятий.

"Все это будет способствовать замедлению инфляции в следующем году ниже 21%, а через год - ниже 10%", - сказал он.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

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Инфляция в Украине