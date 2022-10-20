Что будет с ценами в Украине: НБУ изменил прогноз до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит более 30%. В июле НБУ также прогнозировал инфляцию на уровне 31%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году инфляция замедлится до 20,8% (предыдущий прогноз - 20,7%), а в 2024 году - до 9.4% (прогноз не изменился).
Как отметил Пышный, инфляция в конце этого года ускорится до около 30%, но будет снижаться в последующие годы при условии ожидаемого снижения рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики.
"Ускорение инфляции в этом году можно считать довольно умеренным, учитывая вызовы самой масштабной европейской войны со времен Второй мировой и многолетние инфляционные рекорды во многих странах мира", - сказал глава НБУ.
Национальный банк ожидает, что со следующего года инфляция начнет замедляться благодаря:
Снижение рисков безопасности с середины следующего года, которое является основным предположением базового прогноза, позволит:
"Все это будет способствовать замедлению инфляции в следующем году ниже 21%, а через год - ниже 10%", - сказал он.
Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.