Что будет с ценами в Украине: НБУ изменил прогноз до конца года

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году инфляция замедлится до 20,8% (предыдущий прогноз - 20,7%), а в 2024 году - до 9.4% (прогноз не изменился).

Как отметил Пышный, инфляция в конце этого года ускорится до около 30%, но будет снижаться в последующие годы при условии ожидаемого снижения рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики.

"Ускорение инфляции в этом году можно считать довольно умеренным, учитывая вызовы самой масштабной европейской войны со времен Второй мировой и многолетние инфляционные рекорды во многих странах мира", - сказал глава НБУ.

Национальный банк ожидает, что со следующего года инфляция начнет замедляться благодаря:

постепенному налаживанию логистики и производства;

угасанию мировой инфляции;

умеренно жестким монетарным условиям;

взвешенной монетарной политике правительства и отказе от монетизации бюджета.

Снижение рисков безопасности с середины следующего года, которое является основным предположением базового прогноза, позволит:

улучшить инфляционные ожидания;

снизить риски для предпринимательской деятельности;

снизить производственные затраты и наладить логистику;

восстановить мощности предприятий.

"Все это будет способствовать замедлению инфляции в следующем году ниже 21%, а через год - ниже 10%", - сказал он.