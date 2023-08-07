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Що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз Мінекономіки

Фото: ціни в Україні у найближчі місяці будуть зростати більш повільно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні 2023 року стало домінуючим чинником зростання споживчих цін на 0,8% за місяць. Водночас тренд на зниження інфляції збережеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки за червень 2023 року.

За даними міністерства, адміністративне підвищення тарифів на електроенергію для населення на 69,7% (до 2,64 грн/кВт·год) призвело до того, що загальний рівень цін за групою "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" підвищився на 11,9% (внесок до загальної споживчої інфляції - 1 в.п.).

"Водночас ключовою противагою зростання, цілком очікувано, у літній місяць, стала сезонність", - зазначили в Мінекономіки.

У міністерстві зазначають, в умовах війни попит залишається стриманим, а пропозиція більшості основних продуктів харчування достатньою.

Відтак ціни зростають не так швидко. Динаміка цін за переважною кількістю позицій у структурі споживання зберігала тренд на уповільнення зростання, що й підтвердилося уповільненням річних показників - 12,8% у червні (15,3% місяцем раніше), зазначили в Мінекономіки.

Оцінка міністерства перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою.

"Відтак варто очікувати збереження тренду на поступове зниження річного темпу інфляції, незважаючи на її певну волатильність щомісяця", - додали в Мінекономіки.

 

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) значно покращив прогноз з інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%. У квітні НБУ очікував інфляцію на рівні 14,8%.

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