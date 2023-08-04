Як в Україні зростатимуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Тарифи на окремі комунальні послуги в Україні зростатимуть і під час війни. Проте значне підвищення очікується тільки у повоєнний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, у 2023 році важливим чинником стримування інфляції залишався мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення. Тарифи на електроенергію для домогосподарств у червні підвищилися дещо більше, ніж очікував НБУ, однак це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції. Річні темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 12,5%.

На прогнозному горизонті адміністративна інфляція залишатиметься високою. У 2024 році вона зросте до 15% насамперед через подальше подорожчання тютюнової продукції (внаслідок підвищення акцизів) та окремих послуг ЖКГ, зазначають в НБУ.

Згідно з очікуваннями НБУ, у 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться до 19% передусім на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та "об’єктивної необхідності їхнього підвищення".

"З огляду на високу соціальну значущість цього питання, очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме впродовж кількох років разом із розширенням соціальної підтримки",- прогнозують в НБУ.

Мораторій не на всю комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Нагадаємо, у НБУ очікують, що суттєве зниження безпекових ризиків в Україні очікується в середині 2024 року. Раніше НБУ припускав, що це відбудеться на початку наступного року.