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Як в Україні зростатимуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 08:56
Як в Україні зростатимуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ Фото: тарифи на комуналку зростатимуть поступово (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи на окремі комунальні послуги в Україні зростатимуть і під час війни. Проте значне підвищення очікується тільки у повоєнний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, у 2023 році важливим чинником стримування інфляції залишався мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення. Тарифи на електроенергію для домогосподарств у червні підвищилися дещо більше, ніж очікував НБУ, однак це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції. Річні темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 12,5%.

На прогнозному горизонті адміністративна інфляція залишатиметься високою. У 2024 році вона зросте до 15% насамперед через подальше подорожчання тютюнової продукції (внаслідок підвищення акцизів) та окремих послуг ЖКГ, зазначають в НБУ.

Згідно з очікуваннями НБУ, у 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться до 19% передусім на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та "об’єктивної необхідності їхнього підвищення".

Як в Україні зростатимуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

"З огляду на високу соціальну значущість цього питання, очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме впродовж кількох років разом із розширенням соціальної підтримки",- прогнозують в НБУ.

Мораторій не на всю комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Нагадаємо, у НБУ очікують, що суттєве зниження безпекових ризиків в Україні очікується в середині 2024 року. Раніше НБУ припускав, що це відбудеться на початку наступного року.

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