Що буде з цінами в Україні: аналітики та населення погіршили прогнози

Інфляція в Україні в травні підскочила до 15,9%. Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Фінансові аналітики в травні 2025 року погіршили прогноз щодо інфляції до 7,9% протягом найближчих 12 місяців. У квітні вони чекали зростання цін на рівні 7,7%.
Інфляційні очікування населення погіршилися в травні до 10,2% порівняно з 10,1% у квітні
Банкіри у квітні очікували інфляцію на рівні 9,8%. Прогноз погіршено порівняно із січнем минулого року (9,0%).
Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 11,5% (прогноз за лютий).
За даними Держстату, у травні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 15,9% у річному вимірі.
Ціни зростали з випередженням прогнозу Національного банку. Відхилення зумовлене насамперед стрімким подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні та активного експорту продовольства.
Згідно з прогнозом НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження і вже наприкінці року впасти нижче 10%.
НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.
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