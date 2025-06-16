Что будет с ценами в Украине: аналитики и население ухудшили прогнозы

Финансовые аналитики в мае 2025 года ухудшили прогноз по инфляции до 7,9% в течение ближайших 12 месяцев. В апреле они ждали роста цен на уровне 7,7%.

Инфляционные ожидания населения ухудшились в мае до 10,2% по сравнению с 10,1% в апреле

Банкиры в апреле ожидали инфляцию на уровне 9,8%. Прогноз ухудшен по сравнению с январем прошлого года (9,0%).

Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 11,5% (прогноз за февраль).

